Lila Morillo interpretó el himno de Venezuela en evento de Donald Trump

Ayer todos unidos en la fiesta #trumpvictory2020 @floridagop @venezuelanrepublicanclub @republicanparty @housegop artistas músicos comediantes actores y personalidades del teatro y televisión y empresarios venezolanos se unen en una sola voz por la defensa de la democracia y la libertad! Un solo sentir por esta generación y las que vienen…. POR TÍ POR MI VAMOS CON TODO! Gracias a todos los que colaboraron por esta noble causa @ggaragorry @latinosfortrump20 @javiermendoza777 @lasmilvoces @lilianarodriguezmorillo @karolinaconktv @diveana @rosalindaserfaty @naturalstonesmm.m @juliogassette @willmocao @yahairaortaoficial @ernestosaxs @jcesquivelfordoral @edgard.simon.rodriguez @orgaccionciudadana @alexisirausquin y a la creadora de este fantástico experimento musical #starspangeledbanner #gloriaalbravopueblo @soylilibethmorillo y EN ESPECIAL A @telemundo51 @telemundo @unnuevodia QUIENES CUBRIERON EL EVENTO….(aunque usted no lo crea) JAJJAJAJAJAJJAJAJAJA#TRUMPPENCE2020 gracias seńor por todo!!!