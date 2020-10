El expresidente del club Bolívar y la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) Guido Loayza cuenta que se va recuperando favorablemente de coronavirus y agradeció por intermedio de La Razón a los hinchas por la preocupación y el apoyo que le han brindado en los últimos días.

“Estoy bastante mejor, recuperándome; he hecho todo lo que me han pedido, no quiero jugar con mi salud, me siento bien y espero salir pronto de esta situación”, expreso Loayza este martes al suplemento Marcas.

Luego de conocerse que Loayza había dado positivo a COVID-19, las redes sociales rebalsaron con mensajes de apoyo hacia el extitular académico, desde dirigentes, deportistas, periodistas e hinchas que le desearon una pronta recuperación.

Envió un mensaje de agradecimiento a todos los que se preocuparon por su estado de salud.

“Decirles a los hinchas que les agradezco profundamente toda la preocupación que han tenido y su apoyo que para mí es algo invalorable”, expresó el exmandamás celeste.

El exdirigente, de 76 años, aguarda que Bolívar pueda conseguir un resultado positivo en su visita a Audax Italiano por la Copa Sudamericana, esta jornada (18.15) en Santiago.

“Ojalá gane, eso es lo que queremos todos”, puntualizó.

Entretanto, se refirió escuetamente sobre la selección boliviana y el presente del balompié nacional. “Bolivia no ha jugado bien, no estamos bien, el fútbol boliviano no está bien, no estamos ganando ni de locales”, acotó Loayza.