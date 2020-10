Longaric: Pedí mi reincorporación a la UMSA, daré clases

Longaric hizo esas afirmaciones en el programa En Portada, que se transmite por las plataformas digitales de Página Siete y Asuntos Centrales.

Usted fue incluida dentro del informe que dio la Asamblea Legislativa sobre los hechos de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) en 2019 y se ha recomendado un juicio de responsabilidades contra la presidenta Jeanine Añez y sus ministros, entre ellos usted. ¿Va a asumir defensa aquí en Bolivia? Se habla mucho de que abandonaría el país.

Voy a asumir mi defensa y estoy absolutamente segura de que es débil esa sindicación que realizan, quisiera defenderme en justicia, pero también sé que voy a defenderme de la justicia, porque esta es una justicia parcializada, orquestada por el MAS durante 15 años.

Respecto a un eventual viaje, desde hace 10 años yo salgo del país para pasar las fiestas de fin de año con mis hijos, que viven en el exterior. ( ) Pero quiero decir que ya he pedido mi reincorporación a la UMSA, como profesora emérita y a tiempo completo, y empezaré a dar clases en cuanto se me reincorpore.

Yo he dicho muchas veces que he sido víctima de una persecución política, de una violación a mis derechos, del acoso político hacia la mujer por parte del MAS, que ha tomado represalias contra mi persona por la política exterior que yo encaré, aunque no es una postura en función de intereses políticos porque no soy militante de ningún partido.

Tengo muy clara la sindicación que se me hace por el decreto supremo que se aprobó para la participación de las Fuerzas Armadas para controlar los hechos de confrontación que ocurrieron en diciembre (noviembre) del año pasado. Eso lo hemos conversado mucho.