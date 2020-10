Los temas controversiales que incomodan a los partidos políticos son revelados por CANDI Dat@s

CANDI Dat@s la app web que informa sobre temas controversiales

eju.tv / Fuente: CANDI Dat@s

La Paz.- 4 partidos políticos (Comunidad Ciudadana, ADN, Creemos y Panbol) se abstienen en reconocer y garantizar el derecho al aborto legal. Dos (Frente para la Victoria y Creemos) están en contra de garantizar el acceso a la educación y trabajo para las personas transgénero. Un partido (MAS) se opone a firmar acuerdos internacionales para conservar el medio ambiente a través de los bonos de carbono. Un partido (ADN) está en contra de apoyar políticas públicas para la prevención del acoso y la violencia hacia las mujeres. De esto y de las posiciones que tienen las agrupaciones políticas en carrera electoral ante muchos otros temas controversiales podrás saber si entras a CANDI Dat@s ( www.candidatxs.com.bo ) , la herramienta digital para contribuir al voto informado, desarrollada por IDEA Internacional, con el apoyo de la Embajada de la República Federal de Alemania.

Desde hace aproximadamente un mes, CANDI Dat@s se ha convertido en un importante instrumento de información sobre temas reflejados en 20 premisas generadas a partir de la Agenda de Propuestas de Políticas Públicas desde las Juventudes (APPP), trabajada por más de 200 organizaciones juveniles en un proceso de más de 2 años en los ámbitos del desarrollo humano, económico, ambiental, institucional y tecnológico.

Han ingresado a la app web un aproximado de casi 200 mil personas hasta ahora. A través medios masivos de comunicación, de las publicaciones en las redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter y Tik Tok) y de 9 eventos #CANDIDatón en cada departamento, que tuvieron la participación de candidatos/as jóvenes de las organizaciones políticas en carrera electoral y contaron todos con más de 5 mil participantes (con público interesado), se ha tenido un radio de alcance total de más de 5 millones de personas.

Aunque la herramienta está llegando a todos los segmentos votantes de la población, son definitivamente los jóvenes, quienes han demostrado mayor interés en ella, sobre todo por el amplio despliegue de mensajes a través de las redes sociales, donde incluso se ha recurrido al humor de reconocidos comediantes como Javicho Soria, quien con su característico estilo se ha referido a CANDI Dat@s: Javicho Soria se informa y se divierte con CANDI Dat@s

En el marco de un compromiso con la democracia, el principal objetivo de CANDI Dat@s es llegar de forma masiva a toda la población boliviana votante de modo que el 18 de octubre próximo esté informada y emita un voto consciente, principalmente en relación a los temas de los que no se habla con frecuencia en estas coyunturas.

Las respuestas a las cuestiones contenidas en el formulario se basan rigurosamente en los programas de gobierno de las organizaciones políticas y entrevistas a los mandos jerárquicos; y no necesariamente coinciden con los mensajes que emitieron los candidatos en la campaña electoral, lo que explica que se puedan tener, como resultado, porcentajes de aproximación temática sorprendentes. La comparación permitirá conocer el nivel de aproximación individual con los diferentes programas de gobierno y ayudará a la ciudadanía a tomar una decisión informada en el momento de emitir su voto.

La herramienta está diseñada para no registrar datos personales ni identificar tendencias. Por lo tanto, las respuestas no se agregan ni se almacenan. La información que arroja es exclusivamente personal, y la política de privacidad de la herramienta garantiza que los resultados de las respuestas no se encuentran disponibles.