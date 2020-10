Lucero confesó porqué no ha vuelto a las telenovelas y reveló que no se pierde «Soy tu dueña»

La cantante no está cerrada a regresar al género

La cantante y actriz Lucero reveló que no se pierde la retransmisión de Soy tu dueña, la telenovela que protagonizó hace una década junto a Fernando Colunga y descartó que esté cerrada a la opción de volver a participar en un melodrama.

“Siempre he estado abierta a hacer telenovelas nuevamente porque son parte de mi carrera, he hecho telenovelas que me han llevado a muchas partes del mundo y en México han tenido primeros lugares de audiencia”, comentó Lucero en un video que está disponible en su canal oficial de YouTube.

La cantante de 51 años, quien debutó en los melodramas en 1981 con Chispita, reconoció que es una “enamorada de las telenovelas. Amo los melodramas clásicos”.

Sin embargo, la razón por la que no ha reaparecido en alguna producción de ese género es porque no ha recibido el proyecto adecuado.

En México, Lucero apareció por última vez en telenovelas en 2012, en Por ella soy Eva, mientras que entre 2016 y 2018 fue la estelar de Carinha de Anjo en Brasil.

“He recibido varios proyectos, sugerencias, pero tengo que decir que no ha sido lo que a mí me gustaría. Me gustaría hacer un personaje a la altura de lo que hecho antes, personajes con fuerza, encanto, inteligencia, cosas bien escritas, bien producidas, un proyecto que me enamore. Lo que busco es un personaje para poder protagonizar una historia que al público atrape, que a mí me enamore”.

Para la estrella no es fácil hacer una telenovela, por lo que tampoco está dispuesta a volver con cualquier proyecto,

“No he encontrado la historia que yo diga ‘esta me encanta’”.

Esa reflexión sirvió para recordar la retransmisión de Soy tu dueña en Las Estrellas, que ha registrado altos índices de audiencia.

“Claro que la veo, trato de no perdérmela”, comentó a la pregunta de si ve la telenovela que estelarizó en 2010. “Estoy reviviendo una telenovela que me trae unos recuerdos maravillosos. Es una historia entrañable, con un reparto de actores impresionante, una súper producción de Nicandro Díaz. Todo lo que conlleva esta historia está maravilloso y no en balde está siendo primer lugar de audiencia y la novela favorita, el programa más visto en TV abierta. Cuando veo eso es cuando digo no puedo hacer un proyecto nada más por que sí. Después de ver estas cosas tan maravillosas”.

Lucero tranquilizó a sus fans dejando totalmente abierta la posibilidad de volver a la pantalla chica, en donde protagonizó destacadas telenovelas como Cuando llega el amor, Los parientes pobres, Lazos de Amor y Alborada.

“Ya llegará (el proyecto), no hay prisa, no hay ninguna urgencia por hacerlo. Me encantaría, amo actuar. Es una de mis grandes pasiones”.

Los besos con Colunga

Sobre esa misma telenovela, Soy tu dueña, el pasado junio Lucero ya había contado algunos detalles del detrás de cámaras, como fue el trabajar junto a Fernando Colunga.

“Disfruté mucho con Fernando porque es un actor tan disciplinado, dedicado, siempre muy puntual, muy metódico, por eso ha tenido una carrera tan exitosa, porque pone el mil por ciento en todo lo que hace y fuimos grandes compañeros de telenovela”, comentó a sus seguidores en YouTube.

“No es fácil hacer escenas de besos, de amor, con alguien que no es tu pareja en la vida real. Se vuelve un poco complicado. Al principio de la filmación de una novela como esta no conoces tanto a la persona con la que estás compartiendo momentos tan íntimos. Para eso también hay que hacer actor y saber transmitir a través de las cámaras... Eso a mí se me facilitaba mucho con Fernando porque siempre fue muy respetuoso, disciplinado, dedicado”, añadió.

Fuente: infobae.com