Luces, cámara y tapabocas: Los Latin Billbaord 2020 se celebraron en pandemia

A pesar que la pandemia haya truncado los planes de organización de todos los eventos de la industria den entretenimiento, casi todos estos han logrado salir a flote con buena disposición por parte de sus respectivos organizadores.

En el caso de los premios Emmys y Billboard anglosajones, se tuvieron que realizar en formato pregrabado y cumpliendo las normas de bioseguridad; siguiendo estos lineamientos, el turno ahora fue de los Latin Billboard 2020, los cuales se llevaron a cabo en BB&T Center en Sunrise, Florida, Estados Unidos.

Actores y cantantes, se dieron cita en el estado de lo Florida para celebrar entre rumba, baile, distanciamiento social y tapabocas, lo mejor de la música en este año tan difícil como lo ha sido el 2020.

La conducción contó con la participación de la venezolana Gaby Espino y también una serie de presentaciones que pusieron a más de uno a gozar a todos los que presentes e incluso a los que estaban en casa.

@jesseyjoy “Love es Nuestro Idioma” Advocating for gay righttss 🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈😭😍😍😍 and making me cry #Billboards2020 pic.twitter.com/XpTo8pRrQr

Los cubanos Gente de Zona también hicieron vibrar a todos en los Latin Billboard con su tema “Dame otra botella”, pero esta vez acompañado con el mexicano Gerardo Ortiz.

Pitbull, es un artista nunca puede faltar en la celebración de un evento como este y sabiendo que cada tema de él es pegajoso para poner a bailar a todos incluso manteniendo distancia.

Carlos Vives se convirtió en el décimo sexto artista latino en formar parte de salón de la fama del Latin Billboard y para celebrar dicha distinción, no faltó la música y el acordeón colombiano.

El mejor momento de la noche, sin lugar a dudas, fue el del boricua Ozuna, quien logró interpretar sus canciones junto a su banda con una puesta en escena majestuosa.

Aunque la participación de la agrupación Black Eyed Peas fue también épica, ya que la tecnología hizo su trabajo al mostrar a un Will I Am “computarizado” interpretando “Mamacita” junto al negrito ojos claros.

Una colaboración poco inusual, pero pegajosa, estilo regional mexicano junto al rap de Snoop Doog

The collab we never knew we needed 😍🎶 Bravo!! @SnoopDogg @BANDA_MS Que Maldicion #Billboards2020 pic.twitter.com/o2pKdSEqB6

— Premios Billboard (@LatinBillboards) October 22, 2020