Luis Arce asegura que ganará en primera vuelta y “botará a patadas a los corruptos”

En medio de la campaña política, la Procuraduría develó operaciones financieras realizadas entre 2012 y 2019 que, según la UIF, representarían indicios de responsabilidad contra Luis Arce, por presuntos delitos contra los intereses del Estado Miguel Angel Melendres Galvis

En su visita a las poblaciones yungueñas en el departamento de La Paz, el candidato presidencial por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, aseguró que el 18 de octubre ganará en primera vuelta, con lo que volverá al Gobierno para “votar a patadas” a los corruptos.

“Les vamos a ganar en primera vuelta, con más del 50% este 18 de octubre. Por eso ellos (la oposición) están de miedo. Todo se van a inventar contra nosotros, porque no tienen otra alternativa. Saben que el MAS-IPSP representa al pueblo. Nosotros somos el pueblo que hoy está organizado para decirle que ya no queremos más saqueo”, manifestó el candidato en Coroico, este viernes.

Con similar proclamación en los diferentes pueblos donde realizó su campaña política, de cara a las Elecciones Generales, en Palos Blanco dijo la noche del jueves, que echará a todos los corruptos del Gobierno.

“Tenemos que volver al Gobierno, no por capricho, no por locos, sino porque el pueblo lo pide… Tenemos la oportunidad de mostrar a todo el mundo que nosotros los bolivianos no somos corruptos, que a los corruptos los vamos a botar a patadas el 18 de octubre en las elecciones”, manifestó en su alocución.

El exministro de Economía en la gestión de Evo Morales, aseguró que, en todas las poblaciones visitadas ha observado que el pueblo boliviano está sufriendo, ya que “ha retornado el racismo, la discriminación, el abuso de poder, el hambre y culpó a todos los ahora contendientes políticos, de ser los responsables del “golpe de estado” que se gestó el año pasado, luego de las elecciones.

“Mucho daño nos han hecho los de la derecha, estando en el Gobierno. Y son todos, porque en el golpe de estado de noviembre participaron Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, Tuto Quiroga. Y son los mismo que tenemos ahí, al frente de estas elecciones. Son los que han participado y han elegido a este Gobierno que está haciendo sentir hambre y dolor”, afirmó.

Denuncia contra Arce

En medio de este contexto, existe un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) que devela “graves irregularidades” en el manejo de recursos estatales en el ex Fondo de Desarrollo Indígena y de otras entidades, de parte del ex ministro de Economía Luis Arce, que no mostró justificaciones acordes con sus perfiles socioeconómicos y con una posible evasión de impuestos.

La Procuraduría General del Estado fue la que dio a conocer esa irregularidad y demandó el miércoles a la Fiscalía General, procesar a los responsables, ya que considera que hay indicios de daños a los intereses del Estado.

Según la entidad defensora del Estado, se detectaron operaciones financieras realizadas entre 2012 y 2019 que, según la UIF, representarían indicios de responsabilidad por presuntos delitos contra los intereses del Estado. Luis Arce no ha explicado hasta ahora esas denuncias.