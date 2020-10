Luis Felipe Dorado pide al TSE aclarar la participación de servidores del exterior durante el conteo

El diputado nacional por UD, Luis Felipe Dorado, cuestiona la participación de servidores informáticos de Argentina, México y Estados Unidos durante el conteo de votos y reclama al Tribunal Supremo Electoral (TSE) una explicación convincente.

Dorado considera que, de haber existido la participación de estos equipos del exterior, se estaría cometiendo una «manipulación informática, lo que supone un delito legal». El diputado recuerda que la injerencia de servidores externos fue clave en el fraude electoral de 2019.

La normativa vigente en el país, respaldada por varios Decretos Supremos, resguarda la soberanía tecnológica. Por ejemplo, Dorado alega que en el Reglamento de Tecnologías de la Información y Comunicación aprobado mediante Decreto Supremo No. 1793, se establece que «en el marco de la soberanía nacional sobre los contenidos y datos del Estado, no se puede permitir el almacenamiento de los datos no públicos del Estado en servidores ubicados fuera del territorio nacional y operados por empresas privadas. Todos los datos y contenidos no públicos del Estado deben estar almacenados dentro de las entidades públicas o mediante servicios en la nube operados por el Estado en el territorio Boliviano».

De la misma forma, destaca que «todos los servicios en la nube, como ser el correo electrónico, mensajería instantánea, ofimática en línea, telefonía y videoconferencia entre otros, la entidad deberán utilizar una alternativa alojada en sus propios servidores o un servicio prestado por el Estado».

A partir de estas disposiciones y otras que también desaconsejan la utilización de «recursos que estén alojados en servidores fuera del territorio boliviano», Dorado cuestiona la presencia de servidores referidos en Argentina, México y Estados Unidos.

Para el diputado, esta anomalía puede responder «a un posible fraude de servidores que supuestamente se ha utilizado» y por tanto reclama al TSE una oportuna aclaración.

Del mismo modo, solicita al TSE que «abra sus puertas para que, con el apoyo de la Federación de Profesionales y del Colegio de Ingenieros, se realice una auditoría que esclarezca la situación».

La imagen refleja que un servidor de Buenos Aires interviene en la página de computo.oep.org.bo. ​El diputado Dorado pide al TSE una explicación.

Observación de actas

Entre los cuestionamientos que presenta el asambleísta, también se señala el manejo de las actas observadas. En miembro del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, Mario Orlando Parada, declaró en diversos medios que 1.144 actas habían sido cuestionadas en el TED.

Dorado también refiere que la agrupación Creemos, por la cual se postuló a senador, elevó una observación al TSE cuestionando más de 4.000 actas «en las que el MAS acumulada entre 95 % y el 100% de los votos. Supone más de 1 millón de votos».

Al respecto, el Presidente del TED en Santa Cruz, Saul Paniagua, aclaró que estas observaciones «corresponden a problemas sumatorios que se resolvió con el control de calidad». Según explica a EL DEBER, «se analizó las actas una por una para determinar qué correspondía hacer», pero con la aclaración de la sumatoria se procedió a dar curso a las actas.

Sobre el reclamo presentado por la agrupación Creemos, Paniagua remite la respuesta al TSE, entidad que recibió las observaciones y, por tanto, es la que deberá aclarar la situación.

Irregularidades en actas del exterior

Por último, Luis Felipe Dorado presenta diversas actas correspondientes a mesas del exterior que presentan irregularidades en su llenado. Principalmente, destaca que las fotografías utilizadas por el TSE corresponden a hojas fotocopiadas, lo que incumple las disposiciones de la ley electoral.

Entre las anomalías planteadas, muestra actas con borrones y correcciones, otras que cuentan con un plástico sobrepuesto y algunas que están incompletas.