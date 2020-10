Macron anuncia el «confinamiento» de Francia a partir del viernes: «Estamos desbordados»

«Si hoy no frenamos de forma brutal los contagios, los hospitales estarán saturados muy pronto», advierte

En cuanto al daño económico de las nuevas restricciones, Macron, como había hecho Angela Merkel a media tarde, dijo que no veía dilema: “No creo en la oposición entre salud y economía. Nunca dejaremos morir a cientos de miles de nuestros ciudadanos. Esos no son nuestros valores y no es nuestro interés. Una segunda vía sería confinar sólo a las personas de grupos de riesgo, pero por ahora no vamos a usarla”.