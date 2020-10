Mamá de Gutiérrez: Mi hijo ha movido cielo y tierra por el MAS, ahora ese partido no hará nada

Fuente: Opinión

Tras confirmarse la muerte el dirigente minero Orlando Gutiérrez, la madre del dirigente llegó hasta la Clínica Cemes, en la ciudad de La Paz, donde estaba internado, reclamando contra el partido político que era militante.

“Mi Cristo me va entregar sano a mi hijo Orlando, al que le han hecho daño, mi Cristo Jesús va hacer justicia. Por qué no me lo han cuidado, mi hijo ha movido cielo y tierra por este partido (MAS), pero este partido ahora no va hacer nada”, manifestó entre llanto y desesperación por la muerte de su hijo.

Hace algunos minutos, el presidente electo Luis Arce, mediante su cuenta en Twitter, anunció el deceso del dirigente minero.

“Expreso mi profundo pesar por la partida física del hermano Carlos Orlando Gutiérrez Luna (Q.E.P.D.). Gran dirigente minero que siempre defendió los intereses del pueblo boliviano. Mi solidaridad con la familia en este difícil momento, los acompañamos en su dolor”, escribió Arce.

La pasada semana, el Comité Ejecutivo Nacional de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia emitió un comunicado en el que denunciaron Orlando Gutiérrez sufrió un «atentado contra su vida» y se encontraba «herido de gravedad» en una clínica de la ciudad de La Paz.

En el texto la FSTMB aseguró que Gutiérrez ya había recibido amenazas a través de las redes sociales y responsabilizó a la derecha ‘fascista’, además de los «pititas» de haber perpetrado el hecho, a través de la contratación de «sicarios».

Asimismo, la Federación señaló que el ataque contra Gutiérrez se dio como venganza a que bajo su liderazgo se denunció las «atrocidades» que «cometió el Gobierno para destrozar la economía».