Mamá de Zarlet pide a Arturo Murillo «no proteger a secuestradores»

Asegura que el secuestro se dio por una negociación frustrada para liberar al actual ministro Branko Marinkovic, de la cual ella estaba como abogada conciliadora.

Fuente: ATB

Marcela Martínez, madre de Zarlet Clavijo, pidió al ministro Arturo Murllo «no proteger a secuestradores» después que le diera datos de una investigación privada.

Martínez mencionó que el origen del secuestro de Zarlet se da por una negociación frustrada, en su labor como abogada conciliadora, para liberar del caso Terrorismo a Branko Marinkovic, actual ministro de Economía.

«Yo no lo conocía personalmente (a Branko), pero en mi condición de abogada me vi involucrada como abogada conciliadora que soy, para realizar una negociación para liberarlo del caso terrorismo, negociación que lamentablemente se frustró y no salió bien, de la que ni siquiera me pagó mis honorarios y por la que yo tuve que pasar este calvario del secuestro de mi hija Zarlet, este es el origen del secuestro de Zarlet y hoy lo revelo» aseguró Marcela Martínez en un video que publicó en su cuenta de facebook.

El día de ayer la mamá de Zarlet publicó este video, recordando el cumpleaños número 26 de su hija, ya son 8 años que lleva secuestrada a causa, según señala, de una negociación frustrada para liberar al actual ministro de Economía, Branko Marinkovic.

Por su parte el Ministro Santamaría señaló que la investigación no se encuentra a cargo del Ministerio de Gobierno, por lo tanto, si existe alguna duda indicó que deberían solicitar una auditoría a la investigación para que la Fiscalía General se pronuncie al respecto.