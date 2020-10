Mamani: “Me siento capaz de gobernar el país y todos los bolivianos somos capaces”

El candidato a la Presidencia por PAN-BOL destacó que es la primera vez que postula al cargo. Destacó que, entre sus propuestas, está la reactivación económica y ampliará la cobertura de internet para el acceso a la educación. Además, de la construcción de hospitales en áreas rurales.

El candidato a la Presidencia por el Partido Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL), Feliciano Mamani, en una entrevista con Buena Noche de OPINIÓN, destacó no solo que se postula por primera vez al cargo, sino su capacidad de gobernar al país.

“Todas las personas somos capaces, no hay un solo ciudadano que sea incapaz (de gobernar el país). Tenemos las mismas posibilidades, derechos y condiciones. Somos nuevos y estamos frente de viejos partidos políticos, viejos líderes que han tenido toda su vida para abocarse al tema político. Vengo de un sector obrero, he dedicado mi tiempo y mi juventud a la actividad minera, y he llevado el pan del día a mi hogar con sudor propio. Yo me siento capaz, como cualquier ciudadano porque todos los bolivianos somos capaces. Tenemos está posibilidad como candidato y no vamos a fallarles, solo queremos demostrar la capacidad que tenemos”, manifestó el candidato.

Mamani señaló que PAN-BOL es un partido nuevo sin antecedentes políticos y que está vigente desde hace unos dos años, cuando sacaron la personería jurídica.

El aspirante explicó a qué se refería con la frase que dijo y que se viralizó en redes sociales. “Bolivianos soy Mamani, seré Mamani, pero nunca seré mamón”. Apuntó que los candidatos, cada cinco años, usan a la ciudadanía y a los sectores como “escalera política” con propuestas y compromisos, pero que tras llegar al poder “se olvidan”. “Me refiero a que solamente nos han usado, nos han mamado. Seré Mamani, pero no engañaré a mi pueblo porque estaré al servicio de mi gente”.

PROPUESTAS Feliciano Mamani dijo que entre sus propuestas de Gobierno está la reactivación económica con recursos propios. Además, de fortalecer la justicia puesto que, en su criterio, delincuentes con recursos económicos son favorecidos con libertad y hay impunidad.

También planteó la construcción de hospitales de segundo y tercer nivel en áreas rurales. Además, de evaluar la edificación de los de cuarto nivel, según los habitantes. Añadió que impulsará el consumo de alimentos naturales.

Asimismo, señaló que ampliaría la cobertura de internet para que los estudiantes accedan a ese servicio y continúen con sus clases, tomando en cuenta que aún se desconoce si el próximo año se podrá retomar las clases presenciales debido a la pandemia.

MIRADA A OTROS CANDIDATOS Mamani sobre el candidato Luis Arce Catacora del Movimiento Al Socialismo (MAS) dijo: “El señor Arce no es como muchos de nuestros hermanos. Arce tiene un pasado, ha sido un hombre que ha manejado el Banco Central y ha ayudado a sacar plata. Evo Morales ha huido del país y era un hombre que estaba en el Ministerio de Economía”.

Sobre Carlos Mesa, candidato por Comunidad Ciudadana (CC), señaló que: “Lamentablemente esta meramente peleando con un mejor porcentaje de la silla presidencial. Él tuvo la oportunidad de ser Presidente, tenía esa gran oportunidad, pero ha abandonado y nos dejó con el problema”.

Feliciano valoró la postulación de Fernando Camacho del partido Creemos debido a que también es la primera vez que candidatea para gobernar el país. “Ha tenido representación en Santa Cruz, como Comité Cívico. No tengo mucho que hablar de él, es una persona que por primera vez participa de las elecciones (…). Decirle a nuestro hermano joven que como yo por primera vez tenemos esta gran oportunidad de participar y mostrarnos frente a los viejos partidos políticos”.