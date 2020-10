María Eugenia Choque: “Me ratifico en mis declaraciones, no hubo fraude el 2019”

La expresidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, desde su encierro en la cárcel de Obrajes, aseguró que mantiene su postura y afirmó que no hubo fraude electoral en los comicios – anulados- del 2019.

“Me mantengo desde que me tomaron la declaración, cuando fui detenida en noviembre, me mantengo, no hubo fraude electoral”, aseveró Choque en un breve contacto con ATB.

Las palabras de la ex autoridad electoral – encarcelada desde noviembre del año pasado- llegan un día después de que el expresidente Evo Morales abogara por su liberación y asegurar que su detención fue por ser una mujer de pollera.

“No puedo dar ninguna otra declaración”, aseveró Choque respecto al apoyo que recibió de Morales.

Tampoco quiso dar detalles sobre su estado de salud y ratificó que se encuentra encarcelada injustamente.

“Me ratifico en mi primera declaración, no hubo fraude electoral”, insistió.

Choque fue enviada a la cárcel, de manera preventiva, en noviembre del año pasado, acusada por el supuesto fraude electoral en los comicios de octubre.