Marinkovic: «Hay un montón de empresas estatales deficitarias que no dan ni para privatizarlas»

El Gobierno de transición ratificó que la mayoría de las empresas estatales, son deficitarias y que no se las puede ni privatizar porque son inviables y generan gastos.

“Tenemos un montón de empresas deficitarias del Estado, que no tienen la posibilidad de generar dinero, solo gastos. Le soy sincero, la mayoría no da ni para privatizarlas, aunque se quiera, porque no va a haber compradores para las empresas ya que no son viables. Se hicieron elefantes blancos que no van a querer comprar ni los galpones”, señaló el ministro de Economía, Branko Marinkovic.

Cuestionó por ejemplo, la fábrica de cartones (Cartonbol) y de papel (Papelbol) instaladas en la región del Chapare, Cochabamba, en el centro del país o la planta de urea y amoniaco, que le costó al país, cerca de mil millones de dólares, a cuya ubicación no le llega el volumen de gas para trabajar al 100% de su capacidad.

“Hubo demasiados gastos en el anterior Gobierno. Un despilfarro en la economía. Se gastó en cosas totalmente innecesarias. Son edificaciones que no se hicieron con sentido. En el caso de la urea, el tema del transporte lo hace totalmente inviable. Esa planta debió estar en la frontera con Brasil, que es el mercado natural para los fertilizantes”, sostuvo.

En el caso de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) señaló que se había realizado un proyecto obsoleto desde el inicio y, a medio camino, lo cambió el anterior Gobierno y lo deterioraron más todavía.

“Vamos a ver si en las próximas dos a tres semanas se puedan hacer los cambios necesarios. Espero que sí. Se ha hablado con la Eximbank de China para que se pueda reencaminar ese proyecto”, acotó.

Al momento de brindar una evaluación negativa de las entidades estatales nacionales, que suman 76 en total, Marinkovic señaló que éste será un tema que deberá resolver el próximo gobierno.

Antecedentes

A principios de año, el Ministerio de Planificación del Desarrollo había mencionado que la mayoría de las empresas públicas creadas después de la gestión 2005, generan pérdidas al Estado.

“Existen 76 empresas a las que hemos pedido información. Tenemos respuesta de 50. El primer indicador es que las empresas que han sido creadas antes del 2005 son las que generan utilidades. Las que han creado después, en su mayoría, arrojan pérdidas”, manifestó el entonces viceministro de Planificación Estratégica, Germán Huanca.

Explicó que esta situación se debe a cómo se han fundado. “No tienen un plan de negocios. Han sido creadas con solo un decreto supremo”, lamentó.

En ese sentido, señaló que se están tomando las acciones correspondientes, agrupando toda la información que tengan de cada una de las 76 empresas estatales, algunas de ellas, bajo sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada.