Marquito Bulacia busca apoyo para la última carrera del mundial

Dos publicaciones en su cuenta de Facebook llamaron la atención. Marquito Bulacia, el piloto boliviano que está muy cerca de lograr el título en el Campeonato Mundial de Rally, categoría WRC3, dejó entrever en sus redes sociales que necesita apoyo económico, lo cual confirmó una vez que arribó al país, hace unos días.

Después de la carrera en Cerdeña, Italia, el anterior fin de semana, el piloto cruceño posteó: “Ahora se viene la gran final, será en Monza, Italia, del 4 al 6 de diciembre. ¡Y necesito del apoyo de todos!”. Unos días después, cuando arribó a Santa Cruz, publicó: “Ahora a trabajar duro para reunir el presupuesto para la última en Monza”.

El joven corredor, de 20 años, explicó a DIEZ que el plan para esta temporada era correr cuatro fechas del mundial WRC3, las cuales ya cumplió en México (fue primero), Estonia (cuarto), Turquía (segundo) e Italia (tercero), pues no corrió en Montecarlo y Suecia. El Rally de Bélgica, del 19 al 22 de noviembre, iba a ser la última fecha del campeonato, pero poco antes que se corra el Rally de Italia se anunció que abría una carrera más y la última sería en Monza. Dicho cambio hizo modificar los planes a nuestro compatriota.

Los pilotos de la WRC3 pueden puntuar en cuatro fechas y si corren una quinta pueden descartar una carrera, obviamente dejan fuera en la que consiguieron menos puntaje. Eso es lo que pretende hacer Bulacia en Monza, pues está muy cerca de convertirse en el primer boliviano en lograr un título mundial en esta disciplina. Actualmente lidera el ranking con 70 puntos, seguido del finlandés Jari Huttunen, con 68 (ver ranking).

Sin dar a conocer montos, Marquito explicó que competir a escala mundial es muy caro si se toma en cuenta el coche, repuestos, llantas, equipo de asistencia, inscripción, navegante, pasajes, pruebas y otros aspectos indispensables para competir a este nivel, y el hecho de que se incremente una carrera afecta su presupuesto, pero de por medio está la posibilidad de hacer historia con un titulo mundial.

“La idea es poder correr en Monza y realizar varias pruebas porque esa fecha es sobre asfalto. Por un tema económico he estado haciendo unos 50 km de test antes de las carreras y sería bueno hacer unos 350 km en Monza, porque no es una carrera cualquiera, ya que voy a definir el campeonato mundial”, explicó Bulacia.

Su centro de operaciones esta en Valencia, donde lleva adelante sus estudios universitarios y reveló que para la pasada carrera en Cerdeña, Italia, tuvo que viajar bastante en su auto particular por tierra y luego en ferri (embarcación que transporta pasajeros y vehículo), para cuidar su presupuesto.

“Tenía que realizar un test con Citroen en Francia y tuve que manejar mi auto particular desde valencia, alrededor de 1.000 km, tras que pasó el test manejé hasta Génova cerca de 500 Km para realizarme el test de Covid-19 y de ahí me fui en ferri a Cerdeña, un viaje de casi 12 horas junto con mi auto que lo utilice para el reconocimiento de la ruta. Cuando terminó la carrera, casi de inmediato, tuve que volver en ferri a Génova y de ahí manejar otra vez 1.200 km ya que me fui directamente a España. Si tuviera los recursos que tienen otros pilotos, tranquilamente me iba en avión y pagaba para que otros me trasladen al auto de reconocimiento, pero estamos con el presupuesto ajustado”, contó Marquito.

El piloto se sinceró más y explicó que el apoyo de algunas firmas cubre cerca del 20% de su presupuesto y por eso decidió volver a Bolivia para conseguir mayor apoyo económico, pues sabe que está a las puertas de un hecho histórico. Agradeció el respaldo de Hot Burger, Alianza Grupo Asegurador, Total, Pirelli, Vialco y Citroen, que apuestan por él.

“Hicimos un presupuesto para cuatro carreras del mundial, con mucho esfuerzo familiar, ya que la pandemia afectó a todos. Ahora estamos sacando plata de donde no hay, es un gran problema, incluso no estamos al día en nuestros pagos al equipo de asistencia. Lo que quiero durante mi estadía en Bolivia es buscar apoyo económico, tratar de conseguir ayuda para preparar de la mejor manera posible la última fecha del mundial”, finalizó Marquito.

Rally de Bélgica 19 al 22 de noviembre

Rally de Monza 4 al 6 de diciembre

Ranking

Marquito Bulacia (BOL) 70

Jari Huttunen (FIN) 68

Kajetan Kajetanowicz (POL) 55

Oliver Solberg (SUE) 43

Nicolas Ciamin (FRA) 28