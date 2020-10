MAS anuncia que la primera tarea del Legislativo será exigir a la OEA limpiar la imagen de Bolivia

El senador electo del MAS por el departamento de La Paz Félix Ajpi anunció ese sábado que la primera tarea que asumirá la nueva Asamblea Legislativa, será exigir a la Organización de Estados Americanos (OEA) limpiar la imagen de Bolivia a nivel internacional por la falsa denuncia de fraude electoral en Bolivia de parte del Secretario General Luis Almagro.

Dijo que la OEA hizo creer que en octubre de 2019 en Bolivia hubo un fraude electoral y el 18 de octubre de este año se ha demostrado totalmente lo contrario y que más bien hubo un golpe de Estado al presidente Evo Morales.

“Ahora tenemos que exigir a la OEA una aclaración fehaciente, limpie la imagen del Estado Plurinacional y de 11 millones de habitantes porque el daño no fue solamente al MAS sino al país en su conjunto. A Bolivia se le hizo conocer como un país corrupto e irresponsable para buscar espacios de poder”, dijo a Erbol.

Sostuvo que pedirán al Fiscal General del Estado acuda ante la OEA para pedir pruebas que hubo un “fraude monumental” como dijo Almagro, caso contrario será un tema de agenda permanente ante los organismos internacionales porque “esto no se puede quedar así”.

El flamante senador aseguró que no por el hecho que se haya repuesto la democracia al pueblo boliviano, el tema será olvidado, porque incluso la oposición que ha sido mal utilizada para defender algo que nunca existió.

“No es así como que un acto tapa otro acto, no; no vamos a permitir que continúe mellada la dignidad del Estado Plurinacional a través de la OEA que debería ser un organismo imparcial y no trabajar en función de algún pequeño grupo que trató de apoderarse del poder político”, manifestó.

Anunció que una vez se instale la Asamblea Legislativa, analizarán los mecanismos internos para hacer conocer esa posición institucional de exigencia permanente ante la OEA.

Fuente: erbol.com.bo