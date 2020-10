MAS desoye medida de jueza y Borda dice que informe sobre Senkata-Sacaba «se tiene que tratar» en la última sesión

El presidente de la Comisión Mixta de la Asamblea que investigó los hechos de Senkata-Sacaba, Víctor Borda afirmó que el informe en conclusiones debe ser tratado por el pleno de la Asamblea Legislativa en la última sesión de hoy, porque caso contrario sería una traición al pueblo boliviano.

Dijo que la jornada de ayer fue notificado a las 19:47 para una audiencia virtual a las 12:00 dispuesto por la juez Luz Nahir Acebey Arispe del Juzgado de Sentencia Nº 3 de la ciudad de Trinidad que oficiará como Juez de Garantías ante un recurso de Acción de Libertad presentado por el ministro de Energía, Rodrigo Guzmán.

Borda cree que no corresponde una Acción de Libertad porque la Asamblea no está poniendo en riesgo la libertad de locomoción de nadie porque no es juez, sino únicamente recomienda un proceso en juicio de responsabilidades contra la presidente Jeanine Añez, ministros de Estado y algunos jefes del Alto Mando Militar de noviembre de 2019.

El legislador se mostró contrariado por cambiar su rol de investigador a investigado en una acción de la justicia que su criterio deja mucho que desear, por las irregularidades y proteccionismo en favor de las actuales autoridades de gobierno.

Calificó como una acción temeraria el hecho que se prohíba a la Asamblea Legislativa tratar un informe de su propia investigación. “Recibo muchas amenazas, pero no me va a correr para que se conozca la verdad histórica de los hechos. Tenemos pruebas”, declaró.

Anunció que asistirá a la audiencia virtual y advirtió que en caso de que la juez insista en la Acción de Libertad, podría abrir un proceso penal por el supuesto delito de prevaricato.