MAS en el Senado elimina los dos tercios para 11 decisiones, incluyendo los ascensos

En su última sesión de la actual legislatura, el Senado, bajo control del MAS, decidió modificar su Reglamento eliminando el requisito de dos tercios en 11 decisiones, incluyendo la ratificación de ascensos militares y policiales.

A pesar de la protesta de senadores de otros partidos, el MAS aprobó la Resolución Camaral con la cual cambió 11 artículos del Reglamento del Senado, reemplazando la exigencia de “dos tercios” por “mayoría absoluta”.

“Se modifican los artículos 12, 53, 81, 94, 107, 109, 111, 167, 168 y 169 y disposición final Segunda del Reglamento General de la Cámara de Senadores, debiendo reemplazarse dos tercios por mayoría absoluta”, dice la Resolución aprobada.

La modificación se realizó antes de que el MAS pierda los dos tercios, puesto que con los nuevos senadores elegidos el 18 de octubre, se avecina una configuración en la cual el partido azul sólo tiene la mayoría en la Cámara.

Entre los artículos modificados, el 168 disponía que el Senado debía ratificar los ascensos a máximos cargos militares y policiales por dos tercios, sin embargo, ahora eso se podrá realizar con mayoría absoluta.

Con este cambio, los ascensos militares y policiales que proponga el próximo presidente Luis Arce Catacora, podrán ser ratificados con la mayoría de votos y no los dos tercios.

La misma figura se aplica al artículo 169 del Reglamento que exigía dos tercios para ratificar a embajadores.

Desde el Gobierno, el viceministro Wilson Santamaría consideró la accción del MAS como «atropelladora», puesto que la modificación no fue consensuada.Señaló que el MAS quiere ejercer «dos tercios de facto» e instó a los próximos legisladores a que acudan a la justicia.

De parte del MAS, el senador Milton Barón justificó la modificación bajo el argumento de que sólo afecta a artículos de “mero trámite” y que se mantienen los dos tercios en materias prevista por la Constitución, como elección de vocales electorales, Defensor del Pueblo y otros. Asimismo, dijo que se mantiene el cuadro de votación para la aprobación de leyes.

También de parte del MAS, el senador Omar Aguilar manifestó que se tomó esa decisión para darle gobernabilidad al próximo gobierno y que no esté sujeto al “chantaje” de parlamentarios, evitándose así que corran “maletines negros”.

De parte de UD, varios senadores abandonaron la sesión expresando su indignación por la actuación del MAS. Advirtieron al Movimiento al Socialismo que de seguir con esa actitud provocará la reacción de la población, puesto que el voto no otorgó los dos tercios a ese partido.

“Si continúan en la misma línea en la que venía don Evo Morales, les aseguro que el pueblo se va a levantar, no aguanta más abusos ni atropellos y no van a durar seis meses”, dijo el senador de UD, Homer Menacho.

Los opositores al MAS rechazaron que en la última sesión del Senado se haya “cambiado las reglas”.

“Es feo cambiar las reglas en pleno juego. Ya Bolivia se expresado las ánforas, si a ustedes les ha dado mayoría el pueblo boliviano no les ha dado dos tercios. Entonces no sean desleales”, dijo la senadora Mirtha Arce.

Los 11 artículos modificados

Entre las materias que ya no requerirán dos tercios están:

Artículo 12. Con esa modificación, ya no se requerirá dos tercios para remitir impugnaciones contra senadores ante el Órgano Electoral Plurinacional.

Artículo 53. La creación de Comisiones Especiales ya no requerirá de dos tercios.

Artículo 81. Con el cambio, se podrá modificar el Orden del Día sin los dos tercios.

Artículo 94. Con la modificación, ya no será necesario dos tercios para Sesiones Permanentes por Materia, por Tiempo o por Tiempo y Materia.

Artículo 107. Ya no se requerirá de dos tercios para eximir a una propuesta de su cumplimiento del trámite normal.

Artículo 109. La Moción de Cierre de Debate se podrá aprobar sin dos tercios.

Artículo 111. La Alteración del Orden del Día ya no requerirá del voto favorable de dos tercios.

Artículo 167. Los dos tercios ya no serán necesarios para aprobar la concesión de la Condecoración del “Cóndor de los Andes”.

Artículo 168. Es el texto sobre los Ascensos a Grados Máximos de las Fuerzas Armadas y Policía Boliviana. Hasta ahora, la propuesta del Órgano Ejecutivo se podía ratificar sólo con dos tercios, pero desde ahora será con mayoría absoluta.

Artículo 169. Ya no se exigirá dos tercios para ratificar los nombramientos de embajadores propuestos desde el Ejecutivo.

La disposición final Segunda. Con este cambio la Cámara se podrá dispensar de la observancia del Reglamento con votos de la mayoría absoluta y ya no dos tercios.

Lo mismo se alerta en Diputados

Desde los partidos de oposición al MAS, ya se alertó que para la sesión del miércoles en Diputados existe un proyecto similar para modificar el reglamento.

Ayúdenme a denunciar!

Mañana (última sesión) el #MAS quiere cambiar el reglamento @Diputados_Bol, eliminar todo lo que requiere 2/3 para su aprobación y que sea aprobado sólo con mayoría absoluta.

En la última elección sólo obtuvieron mayoría absoluta, hacen una ley a su medida. pic.twitter.com/St5Rc4Yvps — Shirley Franco (@ShirleyFrancoR) October 27, 2020

