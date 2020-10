MAS Santa Cruz dice que no habrá represalias contra sectores que impulsaron salida de Evo

Fuente: Radio Fides

Las organizaciones sociales que conforman el bloque Oriente afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) en Santa Cruz, aseveraron este lunes que no habrá represalias contra los sectores que impulsaron la salida del expresidente Evo Morales del país tras su renuncia en noviembre del año pasado.

El representante de los interculturales, Adolfo León, afirmó que los nuevos gobernantes tienen la primera tarea de recomponer la economía del país.

“Como organizaciones sociales queremos decirles que nuestro proceso de cambio no es rencoroso, nuestras hermanas y hermanos que tienen miedo del instrumento político les decimos que el instrumento político no es para perseguir, no es para asustar (…) vamos a garantizar el respeto a la vida, salud y educación”, aseveró.

León dijo que “perdona los malos actos” contra dirigentes de los movimientos sociales.