Mesa en Santa Cruz: “que quede claro, somos los únicos que podemos derrotar a Morales y Arce”

“Que quede claro, que nadie se equivoque, porque somos los únicos que podemos derrotar definitivamente a Morales y Arce, porque Arce no es otra cosa que Morales y Morales never in the life, no queremos más corrupción, no queremos más fraudes”, manifestó Mesa en el acto.

El candidato aseveró que escogió a Santa Cruz para el cierre nacional de campaña porque en esa región está concentrada Bolivia y la migración de los restantes ocho departamentos.

Sostuvo que su intención es construir futuro y derrotar al pasado de los 14 años del MAS. “No queremos ni el incendio de los bosques de la Chiquitania, ni el incendio de la libertad y el incendio de la propia Constitución”, dijo.

Destacó que se ha logrado derrotar al autócrata que tuvo que huir de Bolivia, en referencia a Evo Morales, pero aún falta “cerrar la faena” evitando que Evo “disfrazado” de Luis Arce llegue al poder.

Le dijo a Arce que “no se haga el distraído”, porque fue Ministro de Economía de Morales y es responsable de su herencia y hechos como los cheques del Fondo Indígena y la autorización para lo que calificó como “mamotreto” detrás del Palacio de Gobierno.

“Les pedimos el voto porque está clarito, porque no hay dónde equivocarse, porque los únicos que podemos derrotar a Morales, el MAS y Arce, somos nosotros Comunidad Ciudadana”, aseguró.

Enfatizó que Comunidad Ciudadana tiene la valentía, coraje para gobernar y sacar a Bolivia de la crisis.

Le dijo a Evo Morales que no se haga ilusiones porque se cerrará la fuera al pasado. “Que el autócrata no se confunda, si vuelve a Bolivia volverá para rendir cuentas no para otra cosa”, sostuvo.