Según el candidato de CC, si el objetivo es que no vuelva el MAS al gobierno no solo es necesario ganar la elección sino también construir una mayoría que permita gobernabilidad.

“Gracias a Dios que nadie va a lograr los dos tercios (en el Legislativo)”, sostuvo la noche del miércoles el candidato por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, al considerar que este sistema que permite concentrar el poder en ambas cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional condujo al gobierno de Evo Morales a una “autocracia”.

“… Los dos tercios han sido una verdadera plaga que ha convertido el gobierno de Morales en una autocracia, precisamente porque tenía dos tercios, por lo tanto repetirlo no es deseable”, dijo el candidato por la alianza CC durante una entrevista en el programa Que No Me Pierda de la red Uno.

A 10 días para los comicios generales, Mesa advirtió que lo que es deseable, lo que permite la aprobación leyes de un programa de gobierno, es conseguir la mayoría absoluta en la votación, es decir el 50% más uno

“La mitad más uno para ti y dos tercios es el 66% del control de las cámaras. La mayoría absoluta es imprescindible y en ese contexto tengo que decir algo importante que tiene que ver con el voto, en estos días se habla de un voto útil, yo hablaría de un voto que define algo importante, la fortaleza de poder que tú le depositas a un candidato o la fragmentación que tú quieres que la Asamblea tenga”.

Según Mesa, es el votante el que decide si el país se fragmenta políticamente o se establece a través de dos o tres bloques, y que si el objetivo es que no vuelva el Movimiento Al Socialismo (MAS) no solo es necesario ganar la elección, sino también construir una mayoría que permita gobernabilidad.

Consultado sobre consensos en la Asamblea con el MAS tras las elecciones, Mesa respondió: “Desde el punto de vista de visión de democracia no hay posibilidad de acercamiento con el MAS, el MAS no cree en la democracia, el MAS nos ha mostrado durante 14 años lo que es, no veo razón alguna para un acercamiento porque nos han demostrado en lo que creen, creen en el autoritarismo, creen en la democracia cuando ganan por mayoría absoluta; por lo tanto la búsqueda de consensos tendrá que hacerse con los movimientos políticos que tienen una coincidencia en el principio democrático fundamental de separación de poderes y alternancia en el poder”.