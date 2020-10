Microsoft Teams tiene una nueva opción para que tu tiempo conectado sea más productivo

Microsoft Teams está sumando una nueva opción para que nadie te interrumpa cuando estés conectado. Si bien no es ninguna opción innovadora y ya hace años que está disponible en otros servicios, no estaba presente en esta propuesta de Microsoft.

Teams tiene varias opciones para hacer saber a tus contactos que no estás disponible aunque estés conectado. Puedes elegir el modo Ocupado o No molestar, pero ya sabes que eso no detendrá algunos de tus contactos. Siempre hay alguien que aparece con el típico “¿Estás ocupado?” o “Te robo solo unos minutos..”



Para que esta no sea una situación incomoda para nadie, Microsoft al fin está integrando la opción que permite mantenerse invisible con “Offline”. Esto permitirá que sigas trabajando utilizando las funciones de Microsoft Teams, pero lejos de la vista de tus contactos. O te da la posibilidad de conversar con las personas que desees sin tener que lidiar con el resto de los usuarios.

Por supuesto, aún tendrás todos tus chats y conversaciones disponibles cuando utilices esta nueva opción. Microsoft Teams no es el único que se ha actualizado con este modo “Offline”, también Google Chat está dando a los usuarios la posibilidad de configurar su estado como invisible desde Gmail, como mencionan en AP.

Bajo “Set as away” encontrarás la opción para mantener lejos a a tus contactos mientras te enfocas en tu trabajo. Y por supuesto, aún seguirá estando la opción que establece tu estado de forma automática basado en tu actividad en Gmail.

Son pequeños cambios que nos evitarán distracciones, situaciones incómodas y nos ayudarán a mantenernos productivos en nuestras horas de trabajo utilizando estos servicios online.