Ministra de Desarrollo Rural confirma que no hay desabastecimiento de alimentos

La Paz, 15 oct (ABI).- La ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliane Capobianco, confirmó este jueves que no hay desabastecimiento de alimentos en el país, después de que en los últimos días la población empezó a acudir de manera masiva a los mercados por temor a conflictos sociales después de las elecciones.

«No hay ningún desabastecimiento en este momento, todo lo que hay es especulación, nosotros pedimos a toda la población que tenga toda la calma, toda la tranquilidad, hay todos los alimentos en este momento y en todos los centros de abastecimiento», afirmó la autoridad.

Capobianco, en contacto con Bolivia TV, insistió que «no falta absolutamente nada» y que el gobierno nacional se encargará que esta situación se mantenga del mismo modo.

El próximo domingo, los bolivianos acudirán otra vez a las urnas para elegir a sus nuevas autoridades nacionales, en medio de advertencias de algunos sectores políticos que amenazaron con retomar el poder por la fuerza.

Esas amenazas generaron preocupación en la población, que además de acudir a los mercados, también generó largas filas en las estaciones de servicio, principalmente en La Paz y El Alto, para adquirir combustibles.

Las autoridades del sector hidrocaburífero también garantizaron de manera insistente el abastecimiento de combustibles.

Entre tanto, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, también convocó a la población a mantener la calma. «La gente puede estar tranquila, no va a faltar comida, no va a faltar gasolina, no va a faltar absolutamente nada y por favor vayan a votar, no se queden en sus casas (…), no dejen que los violentos los asusten, vamos a estar cuidando que nada suceda», manifestó.