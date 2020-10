Ministro Arias insta a la población a votar en paz y fortalecer la democracia

Fuente: ABI

El ministro de Obras Pública, Iván Arias, instó este viernes a la población a votar en un ambiente de paz y democracia en las elecciones nacionales, pautadas para el 18 de octubre.

«Yo me alegro que los bolivianos dirimamos nuestras diferencias mediante el voto y frente a todos aquellos que nos quieren meter miedo, no nos dejemos dominar. No hagamos caso a aquellas voces agoreras del terror que dicen que va a haber enfrentamientos y convulsión y vamos a votar en un ambiente de paz y democracia», dijo en un breve contacto con los periodistas en la ciudad de Sucre.

Recomendó a la población votar, retornar a casa y aceptar los resultados de la elección.

Recomendó asimismo mantener las medidas de bioseguridad y evitar salir en familia, como en anteriores elecciones, porque las circunstancias de estos comicios son diferentes debido a la pandemia de coronavirus.