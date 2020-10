Ministro de Economía desmiente que las ‘arcas estén vacías’ y dice que deja Bs 17.000 millones al nuevo Gobierno

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Branko Marinkovic, descartó que las arcas del Estado estén vacías como mencionara el recién electo vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, el miércoles. Al contrario, reveló que están dejando Bs 17.145 millones a la nueva administración de Gobierno.

«Hay Bs 17.000 millones de saldo disponible sin contar las reservas internacionales. Si un Gobierno no puede empezar a trabajar con Bs 17.000 millones es que se van a despilfarrar el dinero nuevamente , y eso ya no es problema de esta administración. Nosotros lo que queremos es estabilidad», sostuvo en una conferencia brindada hoy en su despacho.

Insistió en que no están las arcas del Estado vacías y están con bastante dinero. Y mencionó que la inflación está en 1,7% y que no se tocaron las reservas internacionales, como también que el déficit comercial estuvo en el orden de los $us 116 millones.

Sostuvo que están sentadas las bases para lograr un crecimiento del Producto Interno Bruto en el orden del 4,2%. «Este Gobierno es el que mejor ha manejado la crisis sanitaria del Covid-19», sostuvo.

Acerca del Presupuesto General del Estado 2021, señaló que la salud va a tener un presupuesto del 10% y educación un 11%. «Este Gobierno da prioridad a la gente, no al gasto, al despilfarro», precisó a tiempo de mencionar que en el impulso a las autonomías destinarán Bs 14.851 millones a las regiones.

Marinkovic dijo que, pese al bloqueo del dinero en la Asamblea Legislativa, se hizo un manejo impecable de la economía.

Asimismo, agregó que en comunicación el Gobierno transitorio gastó un 70% menos que la anterior administración.

Consultado sobre el pago del aguinaldo al sector público, dijo que está presupuestado.

Reducción del aparato estatal

El ministro de Economía y Finanzas Públicas sostuvo que más que disminuir salarios en el sector público, se debe trabajar en hacer un Estado más pequeño y eficiente, no burocrático, que funcione para los bolivianos y no para sí mismo, como sucede ahora.

Afirmó que hicieron una reducción de ministerios y se planificaba unir Economía con otras áreas y espera que el próximo Gobierno lo pueda ejecutar.