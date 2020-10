Ministro paraguayo revela que el piloto boliviano y la avioneta incautada con droga tienen antecedentes por narcotráfico

No era la primera vez. Tanto el piloto boliviano, Carlos Roberto Cuéllar Bravo, como la avioneta que fue interceptada la semana pasada por la Fuerza Aérea paraguaya con 400 kilos de droga boliviana, tienen antecedentes por narcotráfico. Así lo reveló hoy el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay, Arnaldo Giuzzio, en una entrevista exclusiva con la radio FRECUENCIA URBANA.

R.- Desde el 15 de agosto de 2018 hasta la fecha se incautaron más de 7.500 kilos de cocaína, en su mayoría provenientes de aviones de Bolivia. Ingresan por el Chaco paraguayo desde tierras bolivianas. Esta fue una operación de inteligencia, la Senad pudo detectar el ingreso de la aeronave (Cessna 210) que ingresó por la frontera boliviana hacia el Chaco paraguayo, fue advertida por la Fuerza Aérea en el departamento de Concepción, fue seguida por aeronaves de la Fuerza Aérea, cruzó todo el territorio paraguayo, se dirigió hacia otro departamento frontera con Brasil, zona del Alto Paraná. Teníamos unas tres a cuatro pistas marcadas como destino. El piloto se vio asediado por las aeronaves de la Fuerza Aérea ya que no tenía muchas opciones, una era ingresar al Brasil y allí tienen ley de derribo y ya estaban advertidos, la otra era retornar por la misma ruta, pero es probable que ya no tenía el combustible necesario. Entonces fue obligado a hacer un aterrizaje forzoso en el campo, recién se había cosechado soya, estaba muy seco y luego intentó incendiar la aeronave, con su carga, pero por fortuna los agentes especiales de la Senad estaban no muy lejos del lugar y se pudo rescatar la aeronave con la carga logrando la detención del piloto de nacionalidad boliviana.

P.- ¿Qué paso con el piloto, fue llevado ante la justicia?