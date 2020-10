Montaño: No sería justo comparar a Evo con Luis Arce

En la entrevista que dio al programa En Portada, que se transmite por las plataformas digitales de Página Siete y Asuntos Centrales, Montaño sostuvo que el votante venció al temor de una persecución al momento de emitir su voto, y reiteró sus observaciones al trabajo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) por denunciar el fraude electoral del 2019, que según ella no existió.

Según los antecedentes de las elecciones pasadas, al parecer, al MAS le ha ido mejor con Luis Arce que con Evo Morales. ¿Cuál es su análisis?

Para mí esos datos no pueden ser comparados entre ellos, porque se debe tomar en cuenta que el padrón electoral ha ido creciendo y no se olviden que el expresidente Evo Morales logró tener más del 60% de los votos en elecciones generales. Por lo tanto, creo que hacer esa comparación de esa manera no me parece correcto.

Pero lo que sí se puede decir es que el MAS es una fuerza política muy sólida. Hay que reconocer que una parte importante de esos votos obtenidos el 18 de octubre no son necesariamente de militantes del MAS o de simpatizantes que tengan algún tipo de articulación con el partido, sino de un sector de la población que se ha sentido conquistada con la propuesta económica de Luis Arce.

Creo que ha pesado muchísimo haber tenido una propuesta económica sólida. La gente siente que en una situación económica como la que vivimos en Bolivia se requiere salir de la crisis con la experiencia que tiene Luis Arce en el manejo económico, con la claridad y el programa que el MAS ha planteado pero también señalando que se fortalecerá a ese modelo económico que se vino construyendo en los 14 años de presidencia de Evo Morales.

( ) Y también lo que muestran esos números es que en realidad en 2019 no hubo un fraude electoral; lo que hubo fue un golpe de Estado, que rompió el orden constitucional en el país, que generó 12 meses de mucha angustia para el país que se terminan a partir de la elección del 18 de octubre.

La voz del pueblo boliviano también ha sido una señal muy fuerte a gente como el señor (Luis) Almagro que intervino en asuntos internos de un país y generó el caos, la violencia y la confrontación en Bolivia con un informe que no tenía justificación técnica y hoy se vuelve a mostrar que no hubo fraude electoral en octubre de 2019.