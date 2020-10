Murillo advierte que pandemia puede dar un «coletazo fuerte»

Nacional

miércoles, 21 de octubre de 2020 · 14:36

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, durante un acto de entrega de trajes de bioseguridad a policías en la ciudad de El Alto, advirtió este miércoles que puede venir un “coletazo” fuerte de la pandemia del coronavirus.

“Algunas personas creen que estamos medio loquitos porque dicen, ‘¿por qué les estamos dando uniformes de bioseguridad si ya estamos terminando la pandemia?’. No es así, quiero darles una mala noticia: puede venir un coletazo muy fuerte de la pandemia”, advirtió.

La autoridad recomendó a la ciudadanía y a los efectivos de la Policía de la urbe alteña a no descuidar las medias de bioseguridad como el uso de barbijo y alcohol en gel, para romper la cadena de contagios de Covid-19.

“Ya hemos perdido demasiados miembros de la Policía y no quisiéramos perder uno más, como también queremos pedirles a todos los ciudadanos de El Alto y del país que se cuiden de estar en concentraciones, usen el barbijo. No estén en concentraciones sin barbijo, lávense las manos, mantengan la distancia prudente, no ha pasado el virus. Todavía nos va a hacer daño”, agregó.