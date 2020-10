Murillo dice no saber por qué dejó de ser ministro y no descarta postularse a Alcalde en Cochabamba

El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, confirmó, en entrevista con El Deber, que ya no es ministro de Gobierno aunque aseguró desconocer el por qué fue removido de ese cargo. Ante la cuestionante de su futuro político, la exautoridad, manifestó que «si seguiría en actividad política, ayudaría a mi pueblo en su Alcaldía, que ha sido totalmente abandonada, retrocedió décadas y necesita gente que la ayude, que corte la corrupción. Repito si me animaría por algo, iría por postular a esa Alcaldía para devolver un poco lo mucho que me dio mi Cochabamba».

Murillo, afirmó que seguirá ayudando a la Presidenta (Jeanine Áñez) en lo que le queda de gestión y que una vez concluya sus funciones descansará. «Quiero descansar, dormir mucho, fue un trabajo muy agotador el de estos 11 meses».

También se preguntó al exministro si piensa asilarse o salir del país al existir una Ley de Arraigo que prohíbe que las exautoridades salgan de Bolivia tras su gestión gubernamental, a lo que Murillo contestó, que puede salir «cuando se le dé la gana» a vacacionar, uno de sus planes a futuro, pero que no se asilará en ningún país porque no tiene nada que ocultar.