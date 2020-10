Murillo dice que no se le notificó la censura; Copa responde que por ley debe renunciar

Nacional

Después de que el miércoles la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) censuró al ministro de Gobierno, Arturo Murillo, la autoridad manifestó que una vez que se notifique la determinación al Ejecutivo dejará el cargo. En tanto que la presidenta del Senado, Eva Copa, aguarda su renuncia.

“El momento que a asamblea ya haya notificado al Ejecutivo, entonces en ese momento queda vigente mi suspensión, mientras tanto puedo seguir trabajando. Hasta el momento no han notificado mi suspensión, no sé por qué no lo harán, cuando lo hagan yo cumpliré y acataré”, indicó Murillo en radio Panamericana.

Murillo afirmó que la ALP, con una mayoría masista, no tiene moral porque “protegió a violadores durante toda la gestión que yo estuve de senador, a más de tres violadores los protegió, protegió a golpeadores de sus esposas. Una asamblea que durante los años que he sido parlamentario lo único que ha hecho es levantar la mano”.

Por su parte, Copa indicó que a diferencia de Murillo, la ALP ha sido elegida por la población, “no nos hemos autoproclamado ni nos hemos autonombrado”, indicó a los medios de comunicación.

La legisladora lamentó que el Ministro de Gobierno no conozca la Constitución Política del Estado (CPE), que manifiesta que una vez censurado debe renunciar, según el artículo 158.

“Lamentable que un excolega no conozca la normativa”, sostuvo Copa.

Murillo fue convocado por la ALP por la compra de equipos antimotines, gases lacrimógenos y otros para la Policía Boliviana con supuesto sobreprecio. Al no asistir ni justificar su ausencia fue censurado gracias al voto de dos tercios de la Asamblea.

“Hasta que la Asamblea (del MAS) no pida perdón al pueblo boliviano por el fraude que hizo el masismo, no tiene autoridad moral para llamar a ningún funcionario”, respondió el ministro en su cuenta de Twitter.