Murillo dice que Santa Cruz “no se da cuenta de la magnitud” de luchar contra el MAS

Nacional

lunes, 12 de octubre de 2020 · 12:54

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

Para el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, el departamento de Santa Cruz «no vivió» lo que vivieron Cochabamba y La Paz durante los conflictos poselectorales luego de la renuncia de Evo Morales.

«Santa Cruz no ha vivido lo que hemos vivido en La Paz y Cochabamba, gracias a Dios, no saben las noches que hemos vivido allá. Tal vez Santa Cruz no se dé cuenta la magnitud de lo que significa pelear con un régimen, no ha vivido eso Santa Cruz», aseveró este lunes Murillo.

Sobre esa línea, rememoró el rol de la Policía Boliviana durante la sublevación popular previa al 10 de noviembre, cuando el exmandatario dimitió. Dijo que las fuerzas del orden se pusieron «del lado correcto» de la historia.

“Se pusieron del lado correcto de la historia. Este domingo todos debemos ponernos del lado correcto de la historia nuevamente. Estoy seguro que así va a ser, no es un tema de gustos, de amores, es un tema solamente de inteligencia”, agregó la autoridad.