El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, calificó de “tranquila” a la mitad de jornada electoral, pese al robo de maletas electorales cuyos autores fueron detenidos para ser procesados por la Justicia, en un hecho registrado en la localidad de Caranavi de La Paz.

“Hasta el momento tenemos una jornada electoral totalmente tranquila, no hemos tenido problemas. Sí tenemos unas personas arrestadas, porque se robaron unas maletas electorales, están presas y están siendo procesadas”, confirmó la autoridad.

Al evaluar el transcurso de la jornada de votación, detalló que existen otras personas que fueron detenidas por falsificación de sellos para permisos vehiculares, además de dos individuos que se encuentran detenidos en La Paz por manejar vehículos sin autorización, de igual manera 16 chóferes en Santa Cruz fueron detenidos por conducir con permisos falsificados.

“La Policía y las Fuerzas Armadas están trabajando, con diferencia de otros años, al servicio del pueblo, no al servicio de ningún partido político”, dijo tras emitir su voto en un recinto electoral de Cochabamba.

Por otra parte mencionó al candidato del MAS que fue detenido en Bermejo-Tarija, por estar trasladando ciudadanos de Argentina para sufragar, «todo lo que pase malo, lamentablemente es del MAS, y no es porque no me guste el MAS, sino lamentablemente son los que han tratado de hacer travesuras» expresó la autoridad.