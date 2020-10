Murillo pide a la Policía ponerse del lado correcto de la historia y consolidar la democracia boliviana

Ministro de Gobierno Arturo Murillo en Santa Cruz, hoy. Imagen: BTV



Fuentes: Erbol / Bolivia Tv

El ministro de Gobierno Arturo Murillo instó la mañana de este lunes en Santa Cruz a los miembros de la Policía Boliviana, a consolidar la democracia que se la debe en gran parte a los policías que en noviembre del año pasado tuvieron la valentía de ponerse al frente y no salir a disparar contra el pueblo ni apañar al gobierno que hizo fraude al pueblo.

“Se pusieron del lado correcto de la historia; este domingo, todos debemos ponernos del lado correcto de la historia nuevamente. Estoy seguro que así va a ser, no es un tema de gustos, de amores, es un tema solamente de inteligencia”, afirmó durante la remodelación de unas oficinas policiales en Santa Cruz.

Indicó que el próximo domingo se escribe una nueva historia y está seguro que los bolivianos escogerán y apostarán por la democracia. Este no es un voto por quien a uno le gusta, sino es un voto para consolidar la democracia, manifestó.

Dijo que espera que todos sigan ese camino para continuar construyendo la imagen de la Policía Boliviana que – según manifestó – hoy debe ser una de las instituciones más reconocidas en el país, a diferencia de hace un año cuando era una de las más repudiadas.

Felicitó por remodelar las instalaciones con recursos propios y empresarios generosos que apoyan para dar mejores condiciones de trabajo a los jefes policiales y personal del más bajo rango en el comando departamental, eliminado las diferencias de jerarquía.

Exhortó a seguir luchando contra la corrupción porque no hay cosa feliz de poder mirar los ojos a la gente y que la gente a uno lo vea feliz. “Lo peor que puede pasar, lo he visto el año pasado, es cuando se cae el poder, la gente que ha sido abusiva, corrupta y la gente que ha maltratado a la gente, (corren) como ratas a esconderse debajo de las alcantarillas o en algunas embajadas porque no tiene moral y tiene miedo a la gente”.

Murillo dijo a los policías que no hay cosa más linda que salir a la calle y que la gente lo felicite, pero más que el trabajo de Policía, el año pasado fue el trabajo que tuvo la gente en la calle. “Por eso tal vez Santa Cruz no se dé cuenta la magnitud de lo que significa pelear con un régimen, no ha vivido Santa Cruz eso, y no quisiera que nunca lo viva, pero cuando pasó aquello la gente llorando se acercaba a felicitar y abrazar a los hombres policías”.

La autoridad pidió a los policías mantener ese prestigio porque algunos se pueden ir orgullosos de haber aportado en su momento algo en favor de su institución con el apoyo del empresariado privado en Santa Cruz.