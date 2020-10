«No fui el único que sufrió abuso sexual»: el ex Menudo Ángelo García revivió su dura experiencia en la banda

El ex integrante de la agrupación ya había denunciado ante los medios hace varios años los agravios que sufrió en sus años como Menudo

No son pocas las voces que han externado su opinión acerca de lo retratado en la serie Súbete a mi moto, estrenada el pasado viernes en Latinoamérica y España y que cuenta la formación, camino al éxito y declive de la legendaria banda pop puertorriqueña Menudo.

A la opinión de las fans más empedernidas de la agrupación, quienes aseguran que lo plasmado en el serial es una versión dulcificada de lo que realmente ocurrió al interior de los manejos de la banda, se suma la de antiguos miembros de Menudo que también han dado de qué hablar al calificar a la serie de falseada, por no retratar lo que vivieron en su adolescencia en el grupo que ha sido blanco de señalamientos por duras situaciones como el abuso laboral, la explotación, la violencia física y el agravio sexual.

En días pasados, ex integrantes como René Farrait, Ray Reyes y Jonathan Montenegro trajeron al presente distintas situaciones que vivieron en el grupo boricua comandado por Edgardo Díaz, en cuyos testimonios está basada principalmente la serie de Amazon Prime producida por Mary Black.

La serie «Súbete a mi moto» fue estrenada el viernes pasado y ha generado polémica por su supuesta irrealidad (Video: Amazon Prime)

Esta tarde fue Ángelo García, quien perteneció a las filas de Menudo de 1988 a 1990, quien narró su experiencia y detalló aspectos que a su parecer fueron falseados en la serie que se jacta de estar apegada a la realidad de la agrupación.

Ángelo, al centro, convivió en la banda con Sergio Blass y Ricky Martin (Foto: Archivo)

El cantante de origen estadounidense ya había alzado la voz hace unos años en contra de Edgardo Díaz y su equipo de colaboradores, asegurando que personas cercanas a él abusaron de su integridad siendo preadolescente. Así lo dijo el intérprete:

“Salí de Menudo a los 15 años, como 12 años me tardé en poder superar todo lo que me había pasado, pero yo no voy a revelar nombres porque yo no estoy emocionalmente ni mentalmente preparado para lo que puede venir después de revelar algo así, pero lo que sí te puedo revelar en mi caso, es que Edgardo Díaz no me abusó sexualmente, fueron amigos, personas cercanas a él. Estoy seguro de que no fui el único que sufrió abuso sexual y por muchos años yo cargué dentro de mi espíritu y dentro de mi alma un sentido de culpabilidad: ‘qué fue lo que yo hice que me causó sufrir eso”, expresó a Ventaneando.

Ángelo García reveló que sufrió una peritonitis durante una gira con Menudo (Foto: Instagram@angelogarciaofficialpage)

Contó que las jornadas de trabajo eran extenuantes y aclaró aquella ocasión cuando, derivado de una mala alimentación y el estrés al que eran sometidos, sufrió una apendicitis con la que estuvo en riesgo de perder la vida en plena presentación para televisión:

Nos hacían trabajar enfermos, con fiebre. (En la serie) no compartieron lo que en realidad pasó con la apendicitis, lo cuentan en la miniserie, no pasó como…no estábamos grabando la miniserie de Menudo (llamada Los últimos héroes), eso pasó en un programa de espectáculos que se llamaba Ronda (en Venezuela), que es como un Siempre en domingo para México

Ángelo García aseguró que no le corresponde hablar en nombre de sus excompañeros de Menudo, pues está consciente de que cada uno es un caso particular que debería ser contado en primera persona.

Ángelo García prefirió no hablar en nombre de sus ex compañeros (Foto: Instagram@angelogarciaofficialpage)

“Siento que no está en mí deber hablar de lo que sufrieron mis compañeros porque eso debe salir de ellos, lo único que yo te puedo hablar es de mí”, expresó.

Además del tema al interior de Menudo, Ángelo reveló una cruda realidad en su vida, a manera de reflexión:

“Yo sufrí abuso sexual, yo creo que (durante) casi mi niñez entera, porque empezó a los seis y el último abuso pasó como a los 14, casi 15, fue una etapa bien grande dentro de mi vida en que aprendí del sexo en una manera incorrecta”, finalizó el cantante.

