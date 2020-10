No se permitirá vendedores ambulantes alrededor de los recintos de votación

La alcaldesa de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa, remarcó que no se permitirá el asentamiento de vendedores ambulantes alrededor de los recintos electorales y el personal del municipio se encargará del control.

El protocolo de medidas de seguridad sanitaria para las elecciones establece la restricción de actividades comerciales en un radio de 100 metros alrededor del recinto electoral para evitar aglomeraciones.

El auto de buen gobierno municipal señala que entre las prohibiciones para el domingo 18 de octubre no se permite portar armas, sostener reuniones, no habrá transporte público y privado, no están permitidas las manifestaciones públicas y aglomeración masivas, no atenderán los locales comerciales ni centros de abastecimiento, excepto las tiendas de barrio y pulperías. No se permitirá vendedores ambulantes.

Para consultas o emergencias pueden llamar: al COEM 800-125700, al DEM 800-125050; y al TED a los números 336-6067 y al 333-6068.