Nosiglia se rompe siete costillas en un entrenamiento

jueves, 15 de octubre de 2020 · 00:12

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

El piloto Wálter Nosiglia (padre) sufrió el pasado martes un accidente de motociclismo, se fracturó siete costillas y permanece internado en un centro médico de La Paz, según el reporte del equipo de prensa del Team Nosiglia.

Se informó que el corredor se entrenaba en la máquina y que el hecho fue fortuito, ya que en una de las curvas se trabó la llanta delantera y esto ocasionó su caída.

“Es algo que ya me ocurrió antes. Me siento bien, tuve que llegar a la clínica para que no se complique el pulmón”, aseveró el corredor que tuvo la oportunidad de correr el Rally Dakar al mando de un cuadratrack.

Agregó que está ansioso porque pasen los días para volver a una motocicleta y continuar con lo que más le apasiona.

“Estoy contando los días para volver con más fuerza”, indicó.

Por el momento no se conoce el día en que será dado de alta de la clínica.