Nuestra situación económica y en rumbo a las elecciones

Fuente: ovidioroca.wordpress.com

Por diversas circunstancias geográficas, económicas y sociales, el país ha permanecido anclado en una economía primaria y extractivista, poco se avanzó en la industrialización, la diversificación productiva y los avances tecnológicos. Como resultado el ochenta por ciento de la población y para sobrevivir, lo hace vinculada a la economía informal fuertemente ligada al contrabando, trabajos precarios, la coca y el narcotráfico.

Esta es nuestra base productiva precaria y extractivista y cuando nos llegó la pandemia del coronavirus chino, la economía del país ya había entrado en recesión, se acababan las reservas de gas y su precio se había reducido, por lo que había que enfrentar dificultosamente la pandemia, sin recursos económicos, con una institucionalidad debilitada y sin infraestructura sanitaria para atender esta crisis virulenta, desconocida y letal.

Para empeorar las cosas, nos encontramos bajo el mando de un gobierno transitorio y débil, enfrentando un proceso electoral traumático fruto de una anterior elección fraudulenta.

Según las encuestas; eventualmente ganaría Evo gracias a la división y pugna feroz entre sus presuntos opositores. Él asumiría el gobierno pero esta vez en un diferente escenario: crisis económica, ausencia de financiamiento y bajo los efectos del virus chino que no nos da tregua, por lo que necesitaría aplicar mano dura y narcotráfico activo.

El MAS tiene el voto firme de una gran parte del país, con gente vinculada a la economía informal y al circuito cocalero. Actualmente, tiene fuerte presencia territorial en el Chapare, en Sacaba, Senkata y algunos barrios de El Alto y de varias ciudades del país; además de los centros de predominio del narcotráfico, como Yapacaní y San Julián.

En cuanto a lo del voto útil, que le funcionó a Mesa y consiguió una amplia votación especialmente en Santa Cruz no funcionará esta vez, pues la gente desconfía de su capacidad y fortaleza para gobernar. Se escucha “nada de voto útil para el inútil”.

Su probable fracaso sería un desastre para la democracia, pues no se tendría argumentos para decir que el modelo democrático liberal es mejor que el populismo cocalero.

Para más yapa, los augures indican que el retorno del MAS al poder y con mayoría parlamentaria, lo atornillara en el poder por lo menos cincuenta años.

Faltan pocos días para acudir a las urnas y estamos sin verdaderas opciones; pues no basta alguien que discursee y se oponga o diga oponerse al MÁS, necesitamos alguien que tenga una propuesta clara de modelo político y de economía y capacidad para conducir al país en esta situación de Crisis económica, social, sanitaria y ambiental. Si quiero construir una barda, la pared de una vivienda y que no se caiga, necesito un buen albañil, no un periodista o un médico.

Necesitamos de un equipo técnico y un Gerente, que más que discursos proponga e implemente una agenda productiva. Ya en los distintos Departamentos se hacen conocer estos planteamientos para activar la producción y el empleo. En Santa Cruz se está proponiendo una Agenda empresarial privada, que abordará las necesidades de inversiones nacionales en los próximos años y en campos prioritarios como la minería, el litio, tecnología e innovación, telecomunicaciones, micro, pequeña y mediana empresa (Mipymes), regulación financiera, cooperación externa. Este es un avance, pero debería ampliarse con la opinión del ciudadano, y entre otros aspectos es necesario incorporar y explicitar la inversión en la agropecuaria, agroindustria, investigación en biotecnologías y manejo sostenible de tierras y bosques.

Llego el tiempo de la unidad de criterios y acciones y de marchar juntos, o de armar pilchas y seguir el sendero venezolano. Si no hay un milagro que nos traiga sentido común, tenemos Evo para rato.