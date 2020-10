Nuevos mandatarios adelantan que las arcas del Estado están vacías y no tienen gabinete definido

El presidente y vicepresidente, Luis Arce y David Choquehuanca, respectivamente, pidieron a los sectores no hacer caso a las listas de ministros que salen a diario en las redes sociales

Fuente: El Deber

Una reunión del Pacto de Unidad con algunos legisladores y los dos mandatarios electos, Luis Arce y David Choquehuanca, fue el escenario de dos revelaciones que realizaron las autoridades ante sus interlocutores: no hay dinero en las arcas públicas y no tienen conformado el gabinete de ministros.

“Estamos viviendo una situación difícil hermanos, no hay plata, el otro día estábamos conversando con el hermano Luis (Arce), con el presidente. No hay plata ni para pagar aguinaldos, se lo han robado todo, han llegado a asaltar, sabemos eso nosotros”, dijo el vicepresidente, David Choquehuanca en su discurso de cierre del evento.

Por esa razón, el segundo mandatario pidió a los sectores que los respaldan “entender” las acciones que tomarán y dijo que incluso, “tal vez vamos a tener que reducir hasta los ministerios, porque no hay plata”.

Agradeció la votación que lograron en las elecciones del 18 de octubre y dijo que fue consecuencia de la conciencia de la población que se dio cuenta de que los partidos opositores solo vienen a “asaltar” las arcas públicas.

Las palabras del vicepresidente electo, fueron respaldadas por las del presidente, Luis Arce, quien adelantó la posibilidad de reducir los 17 ministerios que existen en la actualidad o fusionar algunos para paliar la crisis económica que existe.

Gabinete ministerial

Cuando el presidente, Luis Arce, hizo uso de la palabra se refirió al equipo de colaboradores que tendrá después de su posesión y dijo que ya dialogaron con otros sectores sobre este tema y también dijo que recurrirá, “a los mejores hombres” que puedan formar parte del Gabinete.

“No hay gabinete hermanos hasta ahora, no hay gabinete, no hay que dejarse sorprender, uno no sabe qué nombres quisiera que se timen en cuenta, a ratos los interesados ponen sus nombres para que circulen, para que estén dando vueltas, lo cierto es que no hay, por eso hemos hablado con ustedes, para que sugieran. No tenemos problemas, estamos abiertos a recibir sugerencias”, dijo el mandatario electo, que esta mañana recibió su credencial del Tribunal Supremo Electoral (TSE) como Presidente.

El mandatario electo dijo que el Gobierno que encabeza está formando un gabinete con “los mejores hombres”, no se refirió a si esos futuros ministros son parte del MAS o personas invitadas, pero lanzó una comparación a modo de presentar a sus colaboradores.

“Hoy estamos conformando un gabinete que tiene que ser la selección boliviana, nuestros mejores hombres y mujeres de todo el país, todo lo mejor tenemos que incorporar porque tenemos retos importantísimos que enfrentar”, dijo Arce Catacora ante los dirigentes del Pacto de Unidad.

Luego mencionó que el país enfrenta una crisis económica profunda, habló del problema de salud que todavía que no se ha resuelto y finalmente sostuvo que existe un problema educativo, “porque los chicos no han ido a pasar clases todo el año”.

La reunión de los dos mandatarios con los dirigentes del Pacto de Unidad se realizó en el salón Illimani del Campo Ferial Chuquiago Marca, en la zona Sur de la ciudad de La Paz.