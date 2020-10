Observadora de la UE manifiesta su inquietud por el custodio del ejército y el nuevo Direpre

“El que va a controlar la llegada de las actas me sorprende, el que éste el Ejército me sorprende, pero voy a preguntar por qué pasa esto”, indicó la observadora sobre la participación militar en el custodio de las actas electorales.

Comentó que este tipo de procesos siempre es acompañado por la Policía, pero se consultará y también se esperará hasta el día en el que el Tribunal Supremo Electoral avise los resultados oficiales.

Después de una reunión que la observadora sostuvo con candidatos del Movimiento Al Socialismo, junto a otros veedores, indicó que otra de sus inquietudes es sobre el nuevo Direpre. “También el sistema de conteo rápido me sorprende, porque ya no se enviarán las fotos de actas. El que no se envíen las fotos me inquieta, yo preferiría que se hagan como se hacían en elecciones anteriores”, dijo.

El Direpre fue destacado por el TSE al ser un sistema de difusión de resultados sin administración de una empresa tercializada. En una entrevista anterior, el órgano electoral destacó que el objetivo de este nuevo sistema es meramente informativo y los resultados serán aproximados. También se habló sobre un repositorio de imágenes del Direpre, esto para fines de auditoría.