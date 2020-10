Organizaciones celebran triunfo del binomio del MAS con desfile y danzas autóctonas en El Alto

Fuente: erbol.com.bo

Sin distanciamiento social ni medidas de bioseguridad, cientos de militantes del MAS y decenas de delegaciones que llegaron del interior, celebraron este sábado el triunfo del binomio azul Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, con un desfile cultural y danzas autóctonas que recorrieron la Avenida Cívica, una de las más en la ciudad de El Alto.

Desde temprano los amautas levantaron ofrendas, mientras grupos autóctonos hacían su paso por el palco instalado donde se observó a los mandatarios electos, dirigentes del Pacto de Unidad, la presidenta del Senado Eva Copa y parlamentarios electos.

La ejecutiva de las Bartolinas, Segundina Flores, dijo que el festejo es un mensaje de armonía entre militantes de las organizaciones sociales que recuperaron la democracia y el instrumento político con el voto mayoritario de los bolivianos.

El electo senador Leonardo Loza sostuvo que es una celebración del pueblo que ha ganado para la construcción de una Bolivia tan plural y decisiva, y que rápidamente recuperó la democracia en base a la unidad impulsada por las confederaciones.

“Este es un festejo a nuestro binomio ganador de parte de los dirigentes nacionales y los amautas para que de aquí en adelante todo cambie. Creemos que el pueblo ha tomado conciencia y a partir de la posesión vamos tener mejores días para Bolivia”, dijo por su lado el diputado electo Gualberto Arispe.

El entusiasmo de miles de militantes del MAS no ha observado los cuidados para evitar posibles contagios de coronavirus que, si bien ingresaron en desescalada, no ha desaparecido sobre todo en la ciudad de El Alto, donde las medidas de precaución no siempre fueron cumplidas.

Los festejos que comenzaron cerca de las 9 de la mañana continuaron hasta pasada las 16 horas con varios conjuntos autóctonos y danzas originarias de los departamentos del país.