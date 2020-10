Oscar Isacc y Jake Gyllenhaal serán protagonistas de “Francis and The Godfather”

Film biográfico que contará cómo fue el proceso de producción de la trilogía de El Padrino.

Una película sobre la creación de una gran película, así será “Francis and The Godfather”, un film biográfico que contará cómo fue el proceso de producción de una de las grandes franquicias cinematográficas “El Padrino”.

Oscar Isacc y Jake Gyllenhaal, serán los protagonistas de esta épica historia, Isaac interpretará al cineasta Francis Ford Coppola mientras que Gyllenhaal interpretará al productor Robert Evans. Barry Levinson, es el director y también es responsable de pulir un guion firmado en primera instancia por Andrew Farotte proveniente de la famosa “Black List” hollywoodiense.

Mike Marcus (de Echo Lake Entertainment), Jason Sosnoff (de Baltimore Pictures), Doug Mankoff, Andrew Spaulding, Kevin Turen y Jon Levin son los productores de esta película que Endeavor Content y FilmNation Entertainment se encargarán de vender al mejor postor.

Según el productor Mike Marcus ‘Francis and The Godfather’ girará en torno a “un joven que vivía fuera del sistema, y que a cada paso que daba el sistema le decía que “eso no lo podía hacer”. Pero sin embargo este joven, Francis, nunca abandonó su visión y el resultado habla por sí mismo”.

Un proyecto que además cuenta con la aprobación del mismísimo Coppola, quien ha declarado a Deadline que “cualquier película que Barry Levinson haga sobre cualquier cosa, será interesante y valdrá la pena”.

Precisamente a finales de este mismo año el director presentará un nuevo montaje de ‘El padrino: Parte III’, el cual bajo el escueto título de ‘Mario Puzo’s The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone’ se podrá ver en cines de al menos en Estados Unidos, sin que por el momento Paramount Pictures se haya pronunciado sobre su lanzamiento internacional.

Sin embargo no será este el único proyecto sobre la realización de ‘El padrino’ que veamos en los próximos años. A mediados de este mes de septiembre se anunció que Paramount Television Studios estaba trabajando en el desarrollo de ‘The Offer’, una miniserie formada por un total de 10 episodios que narrará la historia de cómo se hizo desde el punto de vista del productor Al Ruddy.

Michael Tolkin, responsable de la estupenda ‘Fuga en Dannemora’, será el TEMPprincipal responsable creativo de esta producción que al menos en Estados Unidos se verá a través de Paramount+, el nuevo servicio de streaming de ViacomCBS que combinará el contenido de CBS All Access y las series de Showtime con las producciones de Paramount Pictures y los canales de Viacom (como Pluto TV, Nickelodeon, BET, MTV o Comedy Central).