«Oye, tú no eres negra»: Criticaron a Khloé Kardashian por exagerarse con su bronceado

La estrella de TV ha sido criticada por sus seguidores

Los cambios físicos de Khloé Kardashian vuelven a dar de qué hablar; en esta oportunidad la estrella del reality show Keeping Up With The Kardashian’s está siendo criticada por mostrarse en redes sociales con su color de piel bastante oscuro.

Seguidores aseguraron que está “exagerando con su bronceado”; comentando que, tal y como su hermana Kim Kardashian, quizá lo hace para tener un color de piel semejante al de sus hijos.



En sus más recientes publicaciones se ha hecho más evidente ese cambio que, resalta aún más cuando viste con colores claros. Algunas personas desaprobaron su apariencia, sugiriendo que ella intenta volverse negra debido a su hija con Tristan Thompson. “Chica, ¿cuándo te pusiste tan oscura?”; “Ella quiere el tono de piel de su hija”; “Oye, tú no eres negra”; son algunos de los comentarios que reposan en sus publicaciones. View this post on Instagram Good Swim back in stock NOW!!!! A post shared by Khloé (@khloekardashian) on Aug 28, 2020 at 7:48am PDT No es la primera vez que la piel de Khloe ha atraído tanta atención. Otra imagen reciente, con su hija True, también arrojó los mismos comentarios y observaciones. View this post on Instagram Mommy’s baby FOREVA!!! A post shared by Khloé (@khloekardashian) on Aug 19, 2020 at 10:19am PDT

Fuente: www.elfarandi.com