Pacientes crónicos piden que prueba de Covid-19 sea gratuita

Sociedad

domingo, 4 de octubre de 2020 · 00:04

Fuente: paginasiete.bo

Verónica Zapana S. / La Paz

Los pacientes con cáncer y renales denuncian que para recibir atención médica en el complejo hospitalario de Miraflores deben presentar una prueba Covid-19, lo cual afecta el reducido presupuesto con el que cuentan, por ello piden que sean gratuitas. El Servicio Departamental de Salud (Sedes) La Paz abre la posibilidad de otorgar ese beneficio.

“Para recibir en cualquier especialidad del Hospital de Clínicas están pidiendo la prueba Covid y si no tienen esa prueba, entonces no atienden a los pacientes, pero lamentablemente muchos no tienen recursos para pagar por ella y se van”, contó Rosario Calle, presidenta de la Asociación de Pacientes y Familiares con Cáncer.

Explicó que algunos que están muy enfermos “deben vender sus pertenencias con tal de recibir atención médica”.

Ese fue el caso de doña Sonia, quien tuvo que vender su garrafa con tal de hacerse la prueba, ya que el dolor por el tumor que tenía era demasiado fuerte. “Lastimosamente en una prueba rápida dio positivo, pero como nosotros estábamos seguros de que no tenía la enfermedad tuvimos que vender otras pertenencias para que le hagan una prueba PCR y dio negativo. Con esos resultados más bien logramos que le brinde atención”, indicó su hijo Juan Carlos Gutiérrez.

De acuerdo con la organización, la mayoría de los pacientes son comerciantes minoristas y con la cuarentena no han salido a trabajar, así que no tienen recursos económicos, por lo que no tienen ni para el pan del día.

“Hace más de un mes hemos solicitado de forma verbal y luego de forma escrita al Servicio Departamental de Salud y al Ministerio de Salud para que nos puedan brindar ese beneficio, pero lastimosamente hasta la fecha ninguna de las autoridades nos han escuchado”, dijo Calle.

Aseguró que una prueba tiene un costo de entre 250 y 500 bolivianos, dependiendo del lugar donde se realizan, puede ser en el hospital público o privado.

“Los médicos piden la prueba Elisa u otra que realiza el Inamen (Instituto Nacional de Medicina Nuclear), aunque ya aceptan las pruebas rápidas”, añadió la dirigente.

De acuerdo con Calle, ese es un requisito para evitar el contagio de la enfermedad en el complejo hospitalario de Miraflores desde que comenzó la pandemia del coronavirus en Bolivia.

Pero ese no es el único sector que pide ese servicio de forma gratuita, sino también las personas con enfermedad renal.

Según los pacientes, ellos también necesitan las pruebas para acceder al servicio médico. “Lastimosamente no contamos con muchos recursos. Yo soy taxista y durante todo el tiempo de la pandemia no he trabajado por el miedo al contagio, pero ahora ya estoy saliendo poco a poco, pero lo que gano sólo nos alcanza para el alquiler y la comida”, dijo don Reynaldo M.

Ante ese pedido, el director del Sedes Ramiro Narváez destacó que no le llegó la solicitud, pero de todos modos la gestionará para que “si se puede, desde el martes”, estos pacientes crónicos accedan a esa prueba de manera gratuita “Sí, entiendo la necesidad, especialmente de los pacientes con cáncer con los que estoy buscando reunirme”, afirmó Narváez.

Anuncian movilizaciones

Los pacientes con cáncer también anunciaron que a partir del lunes sus medidas de protesta se intensificarán, ya que el Gobierno no ha firmado un convenio con los centros oncológicos para que su sector reciba tratamiento de radioterapia o braquiterapia.

Página Siete informó el pasado viernes que al menos 20 pacientes con cáncer no reciben atención de radioterapia desde hace más de tres meses, debido a que no se renovó el decreto supremo que avala ese tratamiento gratuito en centros privados.

“Lamentablemente no se nos escucha, no han programado a ni uno de los pacientes y su salud cada vez empeora”, lamentó.

Por eso, mañana realizarán un bloqueo en la puerta del hospital y luego ingresarán a una huelga de hambre.