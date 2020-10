Paco dice que “ni manipulando” variarán resultados preliminares que dan victoria al MAS

La exministra de Comunicación del Gobierno de Evo Morales, Marianela Paco, dijo que “ni manipulando” podrán variar los resultados preliminares que dieron victoria al Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones presidenciales 2020.

Paco asistió al programa Buena Noche de OPINIÓN para referirse al triunfo del MAS. Dijo que la “contundencia es muy amplia” y esa es la razón por la que, incluso, otros países y representantes diplomáticos ya reconocieron los resultados.

Acotó que, en su criterio, los candidatos de partidos opositores demoraron en reconocer el triunfo de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, a la presidencia y vicepresidencia de Bolivia, respectivamente, pero ya lo hicieron.

SITUACIÓN

Paco también se refirió a la candidatura de Luis Fernando Camacho, del frente Creemos. Aseveró que la gente que lo critica por no haberse bajado de la carrera electoral es de la línea antidemocrática. Aseguró que es “una falta de respecto que no le importe al elector su candidato” y que el único fin sea “decirle no al MAS, cuando el MAS le ha dado dignidad al país”.

Indicó, además, que los antidemocráticos “entre ellos tendrán que saldar sus diferencias. Nosotros con ellos no tenemos coincidencias ideológicas, somos abismalmente diferentes, como el agua y el aceite”.