Paúl Coca: “El MAS quiere aprobar en tiempo récord un paquetazo de leyes”

Fuente: Unitel

El analista Paúl Coca considera que el Movimiento Al Socialismo buscará aprovechar hasta el último momento los dos tercios que tiene en la Asamblea Legislativa antes de que su mandato fenezca y asuman los nuevos diputados y senadores que serán elegidos este domingo.

Coca señala que el MAS está trabajando en dos agendas: una la de aprobar leyes que no pudo tramitar durante todo el tiempo que estuvo en el poder y en segundo lugar interpelar a los ministros para perjudicar el trabajo del gobierno saliente.

“El MAS quiere aprobar como sea el paquetazo normativo, como la Asamblea actual fenece a fin de mes funciones tiene que aprobar todas las leyes que puedan y que en 14 años no han podido o no supieron hacerlo. Están contra el tiempo porque se les acaba”, señaló.

El segundo rol “es netamente político” en vez de ser fiscalizador, opina Coca, y por eso está censurando a ministros y pidiendo la destitución de otras autoridades, como ocurrió en el caso del procurador.

“El MAS sabe que ya no va a tener dos tercios, que no va a tener mayoría, entonces lo que está haciendo es blindarse y hacer un paquete normativo para que si mañana hay un Parlamento dividido no puedan modificar esas leyes”, agregó.