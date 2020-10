Pedraza a Camacho: “Estamos dispuestos al diálogo”

“Estamos abiertos al diálogo y hemos trabajado para eso”, le dijo este lunes el candidato a la Vicepresidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Gustavo Pedraza a Luis Fernando Camacho candidato a la Presidencia por la alianza política Creemos.

“Siempre hemos dicho que estamos abiertos al diálogo y hemos trabajado para eso. Hemos trabajado permanentemente para que haya cohesión de las fuerzas políticas y de las fuerzas sociales” indicó Pedraza en una entrevista con la cadena de televisión nacional ATB.

Pedraza señaló que lo fundamental es la cohesión el día de los comicios y esto depende de Luis Fernando Camacho candidato a la Presidencia por la alianza Creemos.

Indicó que de ninguna manera exigirá a Camacho que retire su candidatura.

Además, dijo que la mayoría de los bolivianos no quieren que vuelva el autoritarismo, sin embargo cuando la mayoría se divide suele ganar la minoría, este caso sería el Movimiento Al Socialismo (MAS). “Es minoría el MAS, ya no es mayoría hay una fractura social en nuestra sociedad, pese a todo el trabajo de división que hizo, y por lo tanto el 70% de la población no quiere que vuelva el MAS”, apuntó.