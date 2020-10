Pese a error, mantienen detenido a médico y piden su detención domiciliaria

Seguridad

sábado, 3 de octubre de 2020 · 13:04

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

Un médico, que el viernes fue aprehendido de manera errónea, permanece detenido en celdas policiales de El Alto y rápidamente la Fiscalía lo imputó por presunto “robo agravado en grado de tentativa” y pide su detención domiciliaria; esta tarde el acusado acudirá a una audiencia cautelar donde el juez definirá su situación jurídica.

Daniel Prada fue aprehendido este viernes por algunos vecinos de la Av. del Policía, Ciudad Satélite, El Alto, porque supuestamente es cómplice de una persona que intentaba abrir por la fuerza un vehículo, con el propósito de robar objetos de su interior, de acuerdo con el director de la Fuerza de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de El Alto, Wálter Sosa.

Osvaldo Justiniano Zárate, abogado de Prada, informó que de manera extraña su defendido fue rápidamente imputado sin establecer los hechos con base a una investigación. Dijo que Prada pasaba por el lugar, Av. del Policía, donde el presunto asaltante intentaba abrir un vehículo y en eso los vecinos lo aprehenden al médico acusándolo de cómplice. Después los efectivos policiales trasladan a ambos a celdas policiales donde amanecieron este sábado.

Página Siete Digital accedió al documento de la imputación formal del fiscal de turno Juan Rojas Apaza. En el texto, el médico recibe el mismo tratamiento jurídico que la persona que intentaba abrir el vehículo con un objeto metálico.

El fiscal Rojas imputó a ambos por “robo agravado en grado de tentativa”, pese a que una persona fue encontrada en flagrancia o intentando robar y otra, el galeno, pasaba por el lugar, según el abogado Justiniano y el testimonio de Prada.

También el representante del Ministerio Público solicita la detención domiciliaria para ambos, sin diferenciar que el galeno solo pasaba por el lugar del hecho. “Solicita la detención domiciliaria de los imputados .toda vez que se cumplen con los requisitos exigidos ”, se lee en el documento de imputación formal.

El director de la Felcc de El Alto dijo a Página Siete que en la audiencia cautelar el fiscal Rojas solicitará detención domiciliaria para el médico y detención preventiva para el acusado de intentar robar objetos del motorizado. “Detención preventiva (para el acusado de intento de robo) y para el medico detención domiciliaria, toda vez que no se ha probado relación en el hecho”, dijo Sosa.

El abogado Justiniano dijo que su defendido debió ser arrestado y no ser imputado de manera rápida y directa, además sin que su defensa pudiera activar algún recurso en las últimas horas. Denunció que Prada permanece en celdas policiales junto a personas arrestadas por distintos motivos y sin cumplir los protocolos de bioseguridad para evitar un posible contagio de coronavirus.

El juez Héctor Quilla Varga, del juzgado séptimo de instrucción cautelar de El Alto, definirá la situación jurídica del médico Daniel Prada, este sábado a las 15:00.

Testimonio del médico Prada

El médico Daniel Prada relató el viernes que pasaba por la Av. del Policía después de acudir a una entidad financiera y luego fue acusado de ser cómplice de una persona que intentaba abrir por la fuerza un motorizado.

“Estaba trabajando en El Alto, en Ciudad Satélite, y más o menos a las 11:00 (el viernes) me fui al Banco Unión a sacar plata, hice una cola de unas dos horas y más. A las 13:50, más o menos, lo tengo registrado, estaba haciendo retiro de la plata. Al irme paré un ratito en el cajero del BCP, que es ahí mismo, para hacer otra operación y me fui caminando a mi trabajo, que queda a unas 10 cuadras. Cuando ya estaba a casi unas dos cuadras de mi trabajo, un oficial de la Felcc me agarró, me dijo que me quede callado o me iba a disparar. Yo lo vi con su uniforme y le dije, oficial qué está pasando, ‘cállate, cállate, no hables’, me dijo y me metió al auto de policía y ahí estaba un chango de 22 años, que evidentemente estaba robando ese minibús”, relató el acusado.

Prada dijo que “los vecinos, supuestamente me vieron a mí, me implicaron. Los vecinos me insultaron, me gritaron. Intenté conversar, pero no había voz de razón. Les dije que soy médico, que estaba yendo a mi trabajo, que verifiquen mi credencial y todo, pero no verificaron nada. Ahora estoy en la Felcc para declarar”.