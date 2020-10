Piden investigar a diputada Brito por presunta vinculación en el caso fraude electoral

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, reiteró en varias ocasiones que existen estudios periciales y declaraciones que vinculan a Brito con el caso fraude electoral de 2019.

El Gobierno y parlamentarios pidieron este viernes que se investigue a la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Sonia Brito, por los presuntos contactos telefónicos que sostuvo con la exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Lucy Cruz, y su par del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, Marianela Revollo, durante las elecciones del 18 de octubre de 2019 en las que se evidenciaron irregularidades. Brito admitió que conoce a Revollo y que en alguna ocasión sostuvo conversaciones esporádicas, pero negó tener vinculación con dichas irregularidades.

“El cruce de llamadas, primero, es un indicio; segundo, se ha obtenido lícitamente y, tercero, existen declaraciones de los vocales del TSE como de los departamentales, lo más sano es apersonarse para no decir cosas imaginativas y prepararse para responder como corresponda, no es una llamada, nosotros no somos su bancada para que al calor de un grito pretenda confundirnos o callarnos”, expresó Santamaría.

La autoridad pidió a Brito no victimizarse y decir la verdad sobre las llamadas que hizo el día de las elecciones de 2019, a la entonces vocal Marianela Revollo.

La diputada Brito reconoció que conoce a Revollo desde hace más de 30 años y se comunicó con ella en algunas ocasiones, pero negó haber incurrido en alguna irregularidad.

Fuente: El Potosí