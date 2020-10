“Pido garantías para mi familia”, la mamá de Samanta teme que vuelvan a raptarla

Fuente: Unitel

Tras 34 noches sin poder dormir por el secuestro de Samanta, Yandira Ayala, ahora con su hija en casa, intentó descansar; sin embargo, el llanto de la pequeña no le dejó cerrar los ojos como hubiera querido y más bien, explicó a Unitel, que siente temor que vuelvan a arrebatar a su pequeña.

“Nos ha costado hacerle dormir porque esa mujer, cuando Samanta lloraba, le daba leche y no sabemos de cuál”, explicó la mamá de Samanta.

La madre confesó que fue una noche difícil, no solo por el llanto de Samanta, sino porque se siente sorprendida por las declaraciones de Silvia Y. quien en un breve contacto con los medios, cuando fue presentada por la Policía, le pidió a la mamá de la menor raptada que “diga la verdad”.

“A esa mujer nunca la he visto, yo en ningún momento he vendido o regalado a mi hija”, aseguró Yandira. “Pido garantías a la Policía, si me pasa algo a mí o a mi familia, ella será la responsable”, reclamó.

La mamá de Samanta agradeció a la Policía y a las autoridades de Gobierno por haber dado con el paradero de su hija. A la investigada por secuestro le cuestiona ¿por qué no intentó realizar una adopción legal?

“Quiero que me ayuden a encerrar a esa mujer que ha secuestrado a mi bebé”, concluyó una temerosa Yandira.