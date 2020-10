¿Por qué ganó el MAS?

En una breve reseña histórica no podemos negar la influencia del referéndum (21 F), sin embargo las movilizaciones que se dieron en octubre de 2019 se centraron en las ciudades y estaban encabezadas por la juventud de clase media y clase alta (económicamente hablando), el área rural (supongo por instrucciones del MAS), no se movilizó, y creyeron que la misma se desgastaría y todo volvería a la “normalidad”.

Tremendo error, ya que el progreso de la movilización logró la adhesión de los principales medios de comunicación y sobre todo logró que la Policía se amotinara y que las FF.AA. retiren su apoyo a la gestión de Evo; a esas alturas la mayoría de los citadinos ya definimos nuestro apoyo a los jóvenes “pititas”.

El gobierno de transición, cegado por el masivo apoyo popular citadino, tomó determinaciones que no correspondían, sumado a las acciones de un todo poderoso Ministro de gobierno (que no respondía ni rendía cuentas a nadie), que empezó a amenazar de todo a toda persona que no pensaba como él, las muertes de Senkata y Quillacollo fueron otro accionar que empezaba a quitar el apoyo, las denuncias de las irregularidades de los respiradores, nos demostraron que la corrupción es ambidiestra y que la prepotencia de los que ejercen el poder no es patrimonio de la izquierda.

Este funesto accionar del gobierno transitorio, se remató con la llegada de la pandemia, que provocaron que se tome medidas netamente sanitarias, es decir que por recomendación de los galenos debíamos acatar una cuarentena rígida, no hizo caso e ignoró el aspecto económico, se olvidó o desconoció que más del 55% de la población vive del día a día, y como consecuencia obtuvo persona y niñ@s que se suicidaban, familias desesperadas que no tenían que comer, se empezó a escuchar slogans como “O nos nada el virus o nos mata el hambre”.

Salimos de la cuarentena, directo a una economía restringida y con varios sectores prácticamente destrozados, donde varios empresarios y el Estado no tuvieron otra alternativa más que despedir a una gran parte de sus trabajadores, lo cual ahondó la crisis económica, se quiso tomar medidas tales como el dar bonos, lo cual se realizó en una forma muy básica; en este aspecto el gobierno también cometió tremendo error al priorizar gastos destinados a la represión y no así al aspecto social, llegó a sacar un Decreto Supremo que instruía la disminución de los gastos de los ministerios EXCEPTO los de Gobierno y Defensa.

Con todos estos aspectos económicos y sociales, ¿tendría que sorprendernos el 55,1% de votos que consiguió el MAS?, algún economista decía, en Argentina, Ecuador, Brasil y en alguna medida Chile, las políticas neoliberales demostraron a la ciudadanía que en 4 o 5 años podía retornarse a las crisis que nos tenían acostumbrados en los años 90 y principios del 2000, mientras que en Bolivia solo les llevó 11 meses demostrarnos y recordarnos esas crisis económicas.

Si las elecciones se hubieran llevado a cabo en enero o febrero otros hubieran sido los resultados.